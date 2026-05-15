Британцы построила болид на водороде и теперь попытаются установить рекорд скорости

Британские инженеры создали экспериментальный автомобиль на водороде, который должен разогнаться быстрее чем до 560 километров в час. Машину мощностью 1600 лошадиных сил испытают на легендарном солончаке Бонневиль, где устанавливают мировые рекорды скорости.

Hydromax стал духовным преемником проекта Dieselmax, с которым JCB в 2006 году установила рекорд для дизельных автомобилей. Тот результат до сих пор остается непревзойденным. Теперь JCB хочет доказать, что водород может быть не только топливом для экологического транспорта, но и основой для экстремально быстрых машин.

Действительно ли Hydromax самое амбициозное водородное авто в мире?

Новый стримлайнер получил необычную компоновку. Вместо одного большого двигателя инженеры установили два водородных мотора по разным концам кузова. Каждый из них развивает около 800 лошадиных сил, а суммарная мощность достигает 1600 лошадиных сил.

По словам главного инженера Ли Гарпера, такое решение улучшает стабильность на сверхвысоких скоростях. Массу намеренно распределили по краям автомобиля, чтобы он лучше держался траектории во время движения со скоростью более 560 километров в час, объясняет Interesting Engineering.

Каждый двигатель работает с собственной шестиступенчатой секвентальной коробкой передач, а система полного привода передает мощность на все четыре колеса. Инженеры также упростили турбонаддув, чтобы двигатели эффективнее работали в условиях разреженного воздуха пустыни.

Отдельное внимание команда уделила аэродинамике. В JCB заявляют, что Hydromax примерно на 10% эффективнее Dieselmax с точки зрения сопротивления воздуху. Для этого инженеры переработали почти все внешние элементы кузова – от передней части до хвостового оперения.

Что изменили инженеры?

Серьезные изменения пришлось внести из-за водородных баков высокого давления из углеродного волокна. Их расположили позади водителя, поэтому кабину сместили почти на 46 сантиметров вперед, а заднюю секцию кузова удлинили, пишет The Engineer.

Под днищем автомобиля появились специальные каналы для управления потоками воздуха над неровной поверхностью солончаков. Дополнительный стабилизатор под задним плавником помогает удерживать машину без заметного увеличения сопротивления.

Одной из самых удивительных особенностей Hydromax стала система охлаждения. Вместо традиционных больших радиаторов автомобиль использует лед. Перед каждым заездом в машину планируют загружать около четверти тонны льда. Во время таяния он будет поглощать тепло двигателей, позволяя избежать громоздких воздухозаборников и лишнего аэродинамического сопротивления.

Как машину планируют останавливать?

Для торможения Hydromax будет использовать сразу несколько систем. На больших скоростях будут помогать два парашюта, а окончательную остановку будут обеспечивать специальные тормоза авиационного типа.

Кто будет за рулем?

Пилотом болида станет Энди Грин (Andy Green) – бывший командир авиакрыла Королевских ВВС Великобритании. Именно он руководил Dieselmax во время рекордных заездов почти 20 лет назад.

Энди Грин / Фото DAVID HEDGES/SWNS

Когда стартуют испытания?

Первые испытания Hydromax проведут в Великобритании, после чего машину отправят в Бонневиль на Bonneville Speed Week в августе. После серии официальных заездов команда планирует подать результаты в FIA для регистрации мирового рекорда среди водородных автомобилей.

Этот проект также имеет стратегическое значение для самой JCB. Компания уже потратила примерно 100 миллионов фунтов стерлингов на разработку водородных двигателей внутреннего сгорания. Аналогичные силовые установки сейчас тестируют и для строительной техники – в частности экскаваторов, работающих на водороде.