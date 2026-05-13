Экспериментальный самолет Solar Impulse 2, который стал мировым символом экологической авиации после первого в истории кругосветного полета исключительно на солнечной энергии, был потерян во время автономного тестового полета над акваторией Мексиканского залива. Об этом пишет Gizmodo.

Как завершилась история легенды солнечной авиации?

По данным National Transportation Safety Board, авария произошла 4 мая. Беспилотный летательный аппарат потерял электропитание во время испытательной миссии, после чего упал в воду и был полностью уничтожен.

Поскольку на борту не было экипажа, жертв и пострадавших удалось избежать. Эта катастрофа поставила точку в более чем десятилетней истории одного из самых амбициозных проектов в сфере устойчивой авиации, который когда-то должен был продемонстрировать, что полеты без использования традиционного топлива – не фантастика, а реальность.

Как Solar Impulse 2 изменил историю авиации

Самолет был создан в 2015 году швейцарским психиатром и авиатором Bertrand Piccard и предпринимателем André Borschberg.

До этого они уже вошли в историю благодаря первому беспосадочному полету на воздушном шаре вокруг света. Их новой целью стала еще более амбициозная задача – осуществить полное облетание Земли на самолете, который питается исключительно энергией Солнца.

Размах его крыльев составлял 70 метров – больше, чем у многих пассажирских авиалайнеров. При этом масса конструкции из углеродного волокна составляла всего 2 313 килограммов. На поверхности крыльев было размещено 17 248 солнечных элементов, которые обеспечивали пиковую мощность до 66 киловатт.

Негерметичная кабина содержала кислородные запасы и оборудование для длительных полетов, что позволяло подниматься на высоту до 11 887 метров.

Кругосветная миссия без капли горючего

Исторический полет стартовал из Abu Dhabi 9 марта 2015 года. В течение следующих 16,5 месяцев экипаж совершил 17 остановок в разных частях света.

Пилоты по очереди управляли самолетом, преодолевая тысячи километров исключительно за счет накопленной днем солнечной энергии.

Финальным этапом маршрута стала посадка в Египте, после чего 26 июля 2016 года самолет вернулся в Abu Dhabi, завершив первое в истории кругосветное путешествие без использования горючего. Этот полет стал не только технологическим прорывом, но и глобальным символом потенциала чистой энергетики.

От символа экологии до военного дрона

В 2019 году судьба самолета кардинально изменилась. Его приобрела испано-американская компания Skydweller Aero.

Новые владельцы увидели в аппарате не платформу для демонстрации экологических технологий, а основу для создания беспилотной системы длительного пребывания в воздухе для военного наблюдения.

Компания переоборудовала самолет в автономный дрон, способный выполнять многодневные миссии над океаном. В последние годы он проходил серию испытаний над Мексиканским заливом.

Что произошло во время последнего полета

В день крушения самолет взлетел из аэропорта Stennis International Airport в штате Миссисипи для очередного тестового полета.

Во время миссии произошла катастрофическая потеря электропитания, которая привела к потере управления. После падения в Мексиканский залив аппарат был полностью разрушен. Точные причины инцидента сейчас выясняются в рамках официального расследования.

Первоначальные разработчики самолета узнали о катастрофе из социальных сетей. В заявлении для Popular Science Бертран Пиккар и Андре Боршберг отметили: "Команда Solar Impulse расстроена потерей важного технологического флагмана". До аварии планировалось, что самолет после завершения испытательной программы будет передан в Swiss Museum of Transport как исторический экспонат.

Теперь эта идея уже не будет реализована.

Несмотря на физическую потерю аппарата, его наследие остается. Solar Impulse 2 доказал, что солнечная энергетика способна вывести авиацию далеко за пределы привычных представлений о полетах.

Даже завершившись катастрофой, этот проект останется важной вехой в истории экспериментальной авиации и развития экологических транспортных технологий.