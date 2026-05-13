Експериментальний літак Solar Impulse 2, який став світовим символом екологічної авіації після першого в історії навколосвітнього польоту виключно на сонячній енергії, був втрачений під час автономного тестового польоту над акваторією Мексиканської затоки. Про це пише Gizmodo.

Дивіться також Новий метод пошуку життя на Марсі може змінити правила космічних місій

Як завершилася історія легенди сонячної авіації?

За даними National Transportation Safety Board, аварія сталася 4 травня. Безпілотний літальний апарат втратив електроживлення під час випробувальної місії, після чого впав у воду та був повністю знищений.

Оскільки на борту не було екіпажу, жертв і постраждалих вдалося уникнути. Ця катастрофа поставила крапку в більш ніж десятирічній історії одного з найамбітніших проєктів у сфері сталої авіації, який колись мав продемонструвати, що польоти без використання традиційного пального – не фантастика, а реальність.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Як Solar Impulse 2 змінив історію авіації

Літак був створений у 2015 році швейцарським психіатром і авіатором Bertrand Piccard та підприємцем André Borschberg.

До цього вони вже увійшли в історію завдяки першому безпосадковому польоту на повітряній кулі навколо світу. Їхньою новою метою стало ще амбітніше завдання – здійснити повне обльотування Землі на літаку, який живиться виключно енергією Сонця.

Розмах його крил становив 70 метрів – більше, ніж у багатьох пасажирських авіалайнерів. При цьому маса конструкції з вуглецевого волокна складала лише 2 313 кілограмів. На поверхні крил було розміщено 17 248 сонячних елементів, які забезпечували пікову потужність до 66 кіловатів.

Негерметична кабіна містила кисневі запаси та обладнання для тривалих польотів, що дозволяло підніматися на висоту до 11 887 метрів.

Навколосвітня місія без краплі пального

Історичний політ стартував із Abu Dhabi 9 березня 2015 року. Протягом наступних 16,5 місяця екіпаж здійснив 17 зупинок у різних частинах світу.

Пілоти по черзі керували літаком, долаючи тисячі кілометрів виключно за рахунок накопиченої вдень сонячної енергії.

Фінальним етапом маршруту стала посадка в Єгипті, після чого 26 липня 2016 року літак повернувся до Abu Dhabi, завершивши першу в історії кругосвітню подорож без використання пального. Цей політ став не лише технологічним проривом, а й глобальним символом потенціалу чистої енергетики.

Від символу екології до військового дрона

У 2019 році доля літака кардинально змінилася. Його придбала іспано-американська компанія Skydweller Aero.

Нові власники побачили в апараті не платформу для демонстрації екологічних технологій, а основу для створення безпілотної системи тривалого перебування в повітрі для військового спостереження.

Компанія переобладнала літак на автономний дрон, здатний виконувати багатоденні місії над океаном. Останніми роками він проходив серію випробувань над Мексиканською затокою.

Що сталося під час останнього польоту

У день аварії літак злетів з аеропорту Stennis International Airport у штаті Міссісіпі для чергового тестового польоту.

Під час місії сталася катастрофічна втрата електроживлення, яка призвела до втрати керування. Після падіння в Мексиканську затоку апарат був повністю зруйнований. Точні причини інциденту наразі з'ясовуються в межах офіційного розслідування.

Первісні розробники літака дізналися про катастрофу із соціальних мереж. У заяві для Popular Science Бертран Піккар і Андре Боршберг зазначили: "Команда Solar Impulse засмучена втратою важливого технологічного флагмана". До аварії планувалося, що літак після завершення випробувальної програми буде передано до Swiss Museum of Transport як історичний експонат.

Тепер ця ідея вже не буде реалізована.

Попри фізичну втрату апарата, його спадщина залишається. Solar Impulse 2 довів, що сонячна енергетика здатна вивести авіацію далеко за межі звичних уявлень про польоти.

Навіть завершившись катастрофою, цей проєкт залишиться важливою віхою в історії експериментальної авіації та розвитку екологічних транспортних технологій.