Hydromax став духовним наступником проєкту Dieselmax, із яким JCB у 2006 році встановила рекорд для дизельних автомобілів. Той результат досі залишається неперевершеним. Тепер JCB хоче довести, що водень може бути не лише паливом для екологічного транспорту, а й основою для екстремально швидких машин.

Чи справді Hydromax найамбітніше водневе авто у світі?

Новий стрімлайнер отримав незвичну компоновку. Замість одного великого двигуна інженери встановили два водневі мотори по різних кінцях кузова. Кожен із них розвиває близько 800 кінських сил, а сумарна потужність сягає 1600 кінських сил.

За словами головного інженера Лі Гарпера, таке рішення покращує стабільність на надвисоких швидкостях. Масу навмисно розподілили по краях автомобіля, щоб він краще тримався траєкторії під час руху зі швидкістю понад 560 кілометрів на годину, пояснює Interesting Engineering.

Кожен двигун працює з власною шестиступеневою секвентальною коробкою передач, а система повного приводу передає потужність на всі чотири колеса. Інженери також спростили турбонаддув, аби двигуни ефективніше працювали в умовах розрідженого повітря пустелі.

Окрему увагу команда приділила аеродинаміці. У JCB заявляють, що Hydromax приблизно на 10% ефективніший за Dieselmax з точки зору опору повітрю. Для цього інженери переробили майже всі зовнішні елементи кузова – від передньої частини до хвостового оперення.

Що змінили інженери?

Серйозні зміни довелося внести через водневі баки високого тиску з вуглецевого волокна. Їх розташували позаду водія, тому кабіну змістили майже на 46 сантиметрів уперед, а задню секцію кузова подовжили, пише The Engineer.

Під днищем автомобіля з'явилися спеціальні канали для керування потоками повітря над нерівною поверхнею солончаків. Додатковий стабілізатор під заднім плавцем допомагає утримувати машину без помітного збільшення опору.

Однією з найдивніших особливостей Hydromax стала система охолодження. Замість традиційних великих радіаторів автомобіль використовує лід. Перед кожним заїздом у машину планують завантажувати близько чверті тонни льоду. Під час танення він поглинатиме тепло двигунів, дозволяючи уникнути громіздких повітрозабірників і зайвого аеродинамічного опору.

Як машину планують зупиняти?

Для гальмування Hydromax використовуватиме одразу кілька систем. На великих швидкостях допомагатимуть два парашути, а остаточну зупинку забезпечуватимуть спеціальні гальма авіаційного типу.

Хто буде за кермом?

Пілотом боліда стане Енді Ґрін (Andy Green) – колишній командир авіакрила Королівських ВПС Великої Британії. Саме він керував Dieselmax під час рекордних заїздів майже 20 років тому.

Енді Ґрін / Фото DAVID HEDGES/SWNS

Коли стартують випробування?

Перші випробування Hydromax проведуть у Великій Британії, після чого машину відправлять до Бонневіля на Bonneville Speed Week у серпні. Після серії офіційних заїздів команда планує подати результати до FIA для реєстрації світового рекорду серед водневих автомобілів.

Цей проєкт також має стратегічне значення для самої JCB. Компанія вже витратила приблизно 100 мільйонів фунтів стерлінгів на розробку водневих двигунів внутрішнього згоряння. Аналогічні силові установки нині тестують і для будівельної техніки – зокрема екскаваторів, які працюють на водні.