"Это машина, а не телефон": Volkswagen возвращает физические кнопки в автомобиле

Компания Volkswagen решила отказаться от сенсорных экранов и вернуть физические кнопки в свои автомобили. Это противоречит общему тренду в автомобильной индустрии, где производители стараются сделать управление максимально цифровым.

В последние годы большинство производителей используют сенсорные экраны и тактильные панели для управления функциями автомобиля, рассказывает 24 Канал. Однако такая тенденция вызвала многочисленные жалобы от пользователей из-за неудобства и потенциальной опасности во время движения.

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Статистика показывает, что покупатели машин ненавидят сенсорные экраны, отдавая предпочтение кнопкам и ручкам. Многие водители отказываются от современных автомобилей и покупают старые подержанные из-за ощущения меньшей безопасности и отвлечения от вождения в новых машинах.

Главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт в интервью британскому изданию Autocar заявил, что компания "никогда больше не повторит этой ошибки". Он отметил, что водители жаловались на сложности с регулировкой громкости радио, климат-контроля и навигации после использования сенсорного интерфейса.

Согласно данным Volkswagen, во время фокус-групп пользователи испытывали "стресс и раздражение" при попытке настроить функции автомобиля через сенсорный экран.

Физические кнопки вернутся в 2025 году

Первой моделью Volkswagen, которая получит физические кнопки, станет электромобиль ID. 2all, который поступит в продажу в 2025 году.



Volkswagen ID. 2all / Фото Volkswagen

Volkswagen принял это решение не только из-за отзывов клиентов, но и из-за новых европейских требований безопасности. Начиная с 2026 года, Программа оценки безопасности новых автомобилей (NCAP) потребует наличия физических элементов управления для получения наивысшего рейтинга безопасности.

Новый тренд в индустрии или опасность?

Хотя Tesla остается лидером в использовании сенсорных дисплеев для всех функций автомобиля, Volkswagen решил отойти от этой концепции.

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Учитывая тенденции на рынке и то, что сенсорные элементы управления в авто являются менее удобными и откровенно потенциально опасными, следует ожидать, что все больше производителей авто со временем откажутся от сенсорного "тренда" и вернутся к физическим элементам управления, как это делает Volkswagen.