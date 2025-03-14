"Это машина, а не телефон": Volkswagen возвращает физические кнопки в автомобиле
- Volkswagen решила вернуть физические кнопки в автомобили вместо сенсорных экранов, опираясь на жалобы пользователей о неудобстве и потенциальной опасности.
- Первая модель с физическими кнопками, электромобиль ID. 2all, появится в 2025 году, а решение поддерживается новыми европейскими требованиями безопасности, которые начнут действовать с 2026 года.
Компания Volkswagen решила отказаться от сенсорных экранов и вернуть физические кнопки в свои автомобили. Это противоречит общему тренду в автомобильной индустрии, где производители стараются сделать управление максимально цифровым.
В последние годы большинство производителей используют сенсорные экраны и тактильные панели для управления функциями автомобиля, рассказывает 24 Канал. Однако такая тенденция вызвала многочисленные жалобы от пользователей из-за неудобства и потенциальной опасности во время движения.
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Статистика показывает, что покупатели машин ненавидят сенсорные экраны, отдавая предпочтение кнопкам и ручкам. Многие водители отказываются от современных автомобилей и покупают старые подержанные из-за ощущения меньшей безопасности и отвлечения от вождения в новых машинах.
Главный дизайнер Volkswagen Андреас Миндт в интервью британскому изданию Autocar заявил, что компания "никогда больше не повторит этой ошибки". Он отметил, что водители жаловались на сложности с регулировкой громкости радио, климат-контроля и навигации после использования сенсорного интерфейса.
Согласно данным Volkswagen, во время фокус-групп пользователи испытывали "стресс и раздражение" при попытке настроить функции автомобиля через сенсорный экран.
Физические кнопки вернутся в 2025 году
Первой моделью Volkswagen, которая получит физические кнопки, станет электромобиль ID. 2all, который поступит в продажу в 2025 году.
Volkswagen ID. 2all / Фото Volkswagen
Volkswagen принял это решение не только из-за отзывов клиентов, но и из-за новых европейских требований безопасности. Начиная с 2026 года, Программа оценки безопасности новых автомобилей (NCAP) потребует наличия физических элементов управления для получения наивысшего рейтинга безопасности.
Новый тренд в индустрии или опасность?
Хотя Tesla остается лидером в использовании сенсорных дисплеев для всех функций автомобиля, Volkswagen решил отойти от этой концепции.
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Учитывая тенденции на рынке и то, что сенсорные элементы управления в авто являются менее удобными и откровенно потенциально опасными, следует ожидать, что все больше производителей авто со временем откажутся от сенсорного "тренда" и вернутся к физическим элементам управления, как это делает Volkswagen.