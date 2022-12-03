Будь я российским пилотом, я бы их боялся, – астронавт Келли о Воздушных силах Украины
Источник:Генштаб ВСУ
Американский астронавт и профессиональный пилот истребителя-бомбардировщика F-14 Скотт Келли недавно посетил Киев. Перед отъездом он попросил устроить встречу с украинскими пилотами.
В Генштабе отмечают, что до последнего не знали, состоится ли эта встреча из-за угроз ракетных ударов. Но, наконец, Скотт встретился с командующим воздушным командованием "Центр" Анатолием Кривоножко и пилотами истребителей Миг-29.
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О чем говорили во время встречи
Основной темой разговоров были подвиги украинских пилотов, их талант вести воздушное сражение против серьезного противника, о том, как наши воины защитили столицу в первые дни полномасштабной войны и, конечно, о "Призраке Киева".
Кроме того, участники встречи также упомянули о самолетах F-16, которые очень нужны Украине. Американский астронавт отметил, что для него было честью встретиться с украинскими пилотами, которые отбивали российские атаки в первые дни войны.
Будь я пилотом российских военно-воздушных сил, я бы боялся этих ребят. Они знают, что делают,
– сказал Скотт.
Гость также подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке со стороны Запада. Современные технологии и оружие помогут противодействовать атакам на украинскую критическую инфраструктуру.
Напомним, что недавно Польша просила Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы. Ранее Берлин планировал передать эти системы в Варшаву.
Что известно о передаче Украине ПВО Patriot
- В ФРГ объяснили, что сейчас это сделать невозможно. Министерство обороны Германии заявило, что системы ПВО Patriot, которые ФРГ предложила Польше, предназначены для использования только на территории НАТО.
- В воздушных силах ВСУ считают, что эти системы могли бы защитить как украинскую территорию, так и европейское небо. В частности, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ЗРК Patriot действительно резонно разместит в Украине.
- На призыв Польши отреагировали и в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс предоставил Украине системы ПВО. В то же время он подчеркнул, что если речь идет о конкретных мощностях, то это должно быть решение национального правительства.
- Однако официальный представитель федерального правительства Германии Кристиана Гоффманн сообщила, что Германия обсуждает с союзниками запрос Польши о передаче Украине систем Patriot. Кроме того, она отметила, что правительство Германии "внимательно следит за тем, как продолжаются обсуждения в Польше".
- В Пентагоне отмечают, что противовоздушная оборона – это приоритет, когда речь идет о поддержке Украины. Однако спикер Минобороны США Пэт Райдер отметил, что отправлять системы ПВО в Украину пока не планируют.