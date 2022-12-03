Будь я российским пилотом, я бы их боялся, – астронавт Келли о Воздушных силах Украины

Американский астронавт и профессиональный пилот истребителя-бомбардировщика F-14 Скотт Келли недавно посетил Киев. Перед отъездом он попросил устроить встречу с украинскими пилотами.

В Генштабе отмечают, что до последнего не знали, состоится ли эта встреча из-за угроз ракетных ударов. Но, наконец, Скотт встретился с командующим воздушным командованием "Центр" Анатолием Кривоножко и пилотами истребителей Миг-29.

Актуально В окрестностях Бахмута пограничники сбили вражеский Су-34

О чем говорили во время встречи

Основной темой разговоров были подвиги украинских пилотов, их талант вести воздушное сражение против серьезного противника, о том, как наши воины защитили столицу в первые дни полномасштабной войны и, конечно, о "Призраке Киева".

Кроме того, участники встречи также упомянули о самолетах F-16, которые очень нужны Украине. Американский астронавт отметил, что для него было честью встретиться с украинскими пилотами, которые отбивали российские атаки в первые дни войны.

Будь я пилотом российских военно-воздушных сил, я бы боялся этих ребят. Они знают, что делают,

– сказал Скотт.

Гость также подчеркнул, что Украина нуждается в поддержке со стороны Запада. Современные технологии и оружие помогут противодействовать атакам на украинскую критическую инфраструктуру.

Напомним, что недавно Польша просила Германию направить в Украину системы ПВО Patriot. Причиной стали постоянные российские ракетные обстрелы. Ранее Берлин планировал передать эти системы в Варшаву.

Что известно о передаче Украине ПВО Patriot