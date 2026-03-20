Секретные модели оружия и радаров: хакеры заявили об утечке 10 петабайт секретных данных Китая

В сети снова обсуждают возможную масштабную утечку данных из Национального суперкомпьютерного центра Китая в Тяньцзине. Хакеры утверждают, что получили до 10 петабайтов информации, включая материалы военных исследований. В открытом доступе уже появились образцы файлов.

Классифицированные как секретные – данные из утечки появились на платформе Substac. Их происхождение объяснили NetAskari.

Смотрите также Правительство США готовит целый сайт о пришельцах после обещаний Трампа обнародовать файлы об НЛО

Действительно ли хакеры получили доступ к военным симуляциям?

В темных уголках интернета (даркнет – часть интернета, не индексируемая традиционными поисковиками) еще несколько месяцев назад появилось объявление от пользователя с ником airborneshark1. Он предлагал приобрести массив данных объемом около 10 петабайт, которые якобы были похищены из Национального суперкомпьютерного центра Китая (NSCC) в городе Тяньцзинь.

Сначала потенциальным покупателям предлагали лишь ознакомиться со списком полученных датасетов за несколько тысяч долларов, однако недавно предложение обновили – теперь речь идет о продаже полного набора.

По словам самих злоумышленников, за атакой стоит группа под названием Flaming China. Она ведет Telegram-канал лишь с начала февраля, что может свидетельствовать о временном характере этой группировки или использовании псевдонима.

Что такое Национальный суперкомпьютерный центр в Тяньцзине Это большой государственный дата-центр, который предоставляет вычислительные ресурсы университетам, государственным предприятиям и партнерским организациям. Здесь проводят сложные цифровые моделирования – от прогнозирования погоды до создания физических моделей и глобальных симуляций. В то же время центр активно используют военные структуры и подрядчики для технических исследований и виртуальных испытаний.

Журналисты и кибербезопасные энтузиасты, которые ознакомились с фрагментами утечки, отмечаютчасть обнародованных данных выглядит настоящей. В образцах были скриншоты внутренних каталогов системы, учетные записи пользователей, а также различные технические документы. Такой подход часто применяют хакеры, чтобы доказать сам факт проникновения в инфраструктуру.

Среди материалов – отчеты в формате PDF, технические файлы с результатами радарных испытаний, рендеры физических симуляций и многочисленные серии тестовых расчетов. Одно из направлений работы центра – моделирование действия боеприпасов и вооружений по различным типам целей и материалов, что позволяет собирать данные для дальнейших исследований и разработок. Часть документов датирована 2024 – 2025 годами.

Галерея скриншотов со слива

Особое внимание привлек файл с пометкой на китайском языке 秘密*10年, что означает ограничение доступа на десять лет. В нем содержался большой отчет об испытаниях противобункерных боеприпасов в 2025 году.

Для симуляций использовались цифровые модели различной техники, в частности установки HIMARS, авианосца и укрепленных бункерных объектов. В наборе также было короткое анимированное видео, вероятно созданное во время тестовой серии.

Симуляция попадания ракеты – смотрите видео:

Другие файлы касались радарных систем – исследователи смогли визуализировать данные, но их точное назначение осталось непонятным. Также упоминалась система под названием stealth, где есть ссылка на американский беспилотник X-47B и большое количество технических таблиц.

Почему специалисты сомневаются в объемах слива?

Вопрос о реальном объеме утечки остается открытым. Эксперты отмечают: чтобы незаметно вывести 10 петабайтов информации, нужно длительное время находиться внутри системы, а иногда – иметь помощь изнутри. Даже при слабой киберзащите постоянное скачивание такого масштаба данных вряд ли осталось бы незамеченным.

Поэтому пока непонятно, действительно ли злоумышленники получили весь заявленный массив, или только часть, а цифру использовали для повышения цены. В то же время сама операция, если утечка подтвердится, выглядит тщательно спланированной: атакующие могли долго исследовать кластеры и хранилища центра, постепенно расширяя доступ.

На фоне этих сообщений обратили внимание и на кадровые изменения в Китайской академии наук. Через несколько недель после появления первых слухов об утечке оттуда исключили нескольких высокопоставленных чиновников, связанных с военными разработками, в частности одного из ведущих конструкторов истребителя J-20, сообщало китайское издание RFI. Прямых доказательств связи между событиями нет, однако это подпитывает дискуссии вокруг возможного инсайдерского следа.