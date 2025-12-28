Недавно назначенный руководитель NASA назвал новый срок возвращения США на Луну

Новоназначенный глава NASA Джаред Айзекман официально подтвердил планы США по возвращению на Луну. Во время своего первого выступления после назначения он заявил, что астронавты снова ступят на лунную поверхность до завершения второго президентского срока Дональда Трампа.

Важная миссия имеет целью не только престиж Соединенных Штатов, как космической державы, но и развитие экономики за пределами нашей планеты, включая добычу ресурсов и научными базами, рассказывает 24 Канал со ссылкой на слова Айзекмана в интервью изданию CNBC.

Напомним, что Джаред Айзекман, миллиардер и соратник Илона Маска, возглавил космическое ведомство после длительного процесса утверждения, длившегося около года. 17 декабря 2025 года Сенат окончательно поддержал его кандидатуру.

Чего стоит ждать от обновленной лунной программы США?

В своем первом публичном выступлении для CNBC новый администратор подчеркнул, что высадка состоится не позднее 20 января 2029 года, когда завершатся полномочия действующего президента.

Это фактически является возвращением к идее ускоренной высадки, которую пытались реализовать еще в 2019 году в рамках программы под названием "Артемида", но тогда сроки сместились из-за политических и финансовых изменений.

Нынешняя стратегия Айзекмана фокусируется на создании так называемой "орбитальной экономики", которая объединяет научный, оборонный и экономический секторы.

Среди ключевых перспектив он выделил:

строительство космических центров обработки данных,

запуск исследовательской инфраструктуры,

добыча редкого изотопа гелий-3.

Этот ресурс необходим для работы топлива в термоядерных реакторах и систем охлаждения квантовых компьютеров.

После возведения стационарной лунной базы NASA планирует перейти к использованию ядерной энергии и ядерных двигателей. Это должно сделать рейсы к спутнику значительно дешевле и регулярнее, а также открыть путь к будущим миссиям на Марс.

Кто за все будет платить?

Финансовую поддержку инициативы обеспечил Сенат, который поддержал выделение дополнительных 10 миллиардов долларов на лунный проект, как сообщал TechCrunch. Эти деньги будут направлены основным подрядчикам, среди которых компании SpaceX и Blue Origin, разрабатывающие посадочные модули, а также корпорация Boeing.

Хотя программа Artemis наталкивалась на многочисленные трудности, новый глава делает ставку на быструю реализацию амбициозных целей и лояльность администрации Белого дома.

И хотя строить какие-либо прогнозы пока трудно, можно сделать вывод, что все противоречия между Айзекманом и Трампом были решены и они находятся на "одной волне". Это также может означать, что Трамп любой ценой будет стремиться реализовать амбициозную цель, поэтому проблем на пути реализации своих планов в NASA не должно быть.