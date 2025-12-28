Нещодавно призначений керівник NASA назвав новий термін повернення США на Місяць

Новопризначений голова NASA Джаред Айзекман офіційно підтвердив плани США щодо повернення на Місяць. Під час свого першого виступу після призначення він заявив, що астронавти знову ступлять на місячну поверхню до завершення другого президентського терміну Дональда Трампа.

Важлива місія має на меті не лише престиж Сполучених Штатів, як космічної держави, а й розвиток економіки за межами нашої планети, включно з видобутком ресурсів та науковими базами, розповідає 24 Канал з посиланням на слова Айзекмана в інтерв'ю виданню CNBC.

Нагадаємо, що Джаред Айзекман, мільярдер та соратник Ілона Маска, очолив космічне відомство після тривалого процесу затвердження, що тривав близько року. 17 грудня 2025 року Сенат остаточно підтримав його кандидатуру.

Чого варто чекати від оновленої місячної програми США?

У своєму першому публічному виступі для CNBC новий адміністратор наголосив, що висадка відбудеться не пізніше 20 січня 2029 року, коли завершаться повноваження чинного президента.

Це фактично є поверненням до ідеї прискореної висадки, яку намагалися реалізувати ще у 2019 році в рамках програми під назвою "Артеміда", але тоді терміни змістилися через політичні та фінансові зміни.

Теперішня стратегія Айзекмана фокусується на створенні так званої "орбітальної економіки", яка поєднує науковий, оборонний та економічний сектори.

Серед ключових перспектив він виокремив:

будівництво космічних центрів обробки даних,

запуск дослідницької інфраструктури,

видобуток рідкісного ізотопу гелій-3.

Цей ресурс необхідний для роботи палива в термоядерних реакторах та систем охолодження квантових комп'ютерів.

Після зведення стаціонарної місячної бази NASA планує перейти до використання ядерної енергії та ядерних двигунів. Це має зробити рейси до супутника значно дешевшими та регулярнішими, а також відкрити шлях до майбутніх місій на Марс.

Хто за все платитиме?

Фінансову підтримку ініціативи забезпечив Сенат, який підтримав виділення додаткових 10 мільярдів доларів на місячний проєкт, як повідомляв TechCrunch. Ці гроші будуть спрямовані основним підрядникам, серед яких компанії SpaceX та Blue Origin, що розробляють посадкові модулі, а також корпорація Boeing.

Хоча програма Artemis натрапляла на численні труднощі, новий очільник робить ставку на швидку реалізацію амбітних цілей та лояльність адміністрації Білого дому.

І хоч будувати будь-які прогнози наразі важко, можна зробити висновок, що усі суперечності між Айзекманом та Трампом були розв'язані й вони перебувають на "одній хвилі". Це також може означати, що Трамп за будь-яку ціну прагнутиме реалізувати амбітну мету, тож проблем на шляху реалізації своїх планів в NASA не мало б бути.