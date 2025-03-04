Blue Ghost сделал красивое фото рассвета на Луне
Посадочный модуль Blue Ghost, созданный компанией Firefly Aerospace, сделал впечатляющее фото восхода Солнца на Луне во время начала своего рабочего дня. Аппарат уже приступил к выполнению миссии, а вскоре ожидается посадка еще двух лунных модулей, запущенных на той же ракете.
Blue Ghost успешно сел на поверхность Луны в воскресенье, 2 марта, неподалеку от Mons Latreille, одинокого пика в бассейне Mare Crisium, расположенного в северо-восточном регионе видимой стороны Луны, напоминает 24 Канал.
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Аппарат уже начал свою работу: сделал детализированные снимки окружающей местности и Земли, которую можно увидеть с поверхности спутника.
3 марта компания Firefly Aerospace опубликовала в соцсети X новый снимок, на котором яркая звезда контрастирует с темными кратерами неровной лунной поверхности.
Просыпайся и сияй! Посадочный модуль Firefly Blue Ghost зафиксировал свой первый восход Солнца на Луне, ознаменовав начало лунного дня и работы на поверхности в своем новом доме,
– говорится в сообщении.
Научные приборы NASA, установленные на аппарате, уже начали работать. Некоторые из них останутся активными в течение следующих двух недель, вплоть до наступления лунной ночи, которая завершит миссию, поскольку модуль работает на солнечной энергии.
Оборудование предназначено для изучения состава Луны, его геологии, теплового потока и космической погоды. Также Blue Ghost испытает технологию бурения, а его камера зафиксирует лунную пыль, что поднимается в лучах заката Солнца.
Несколько слов о Blue Ghost и будущих миссиях
- Blue Ghost был запущен в космос 15 января с помощью ракеты SpaceX Falcon 9, а через 46 дней успешно совершил посадку. Аппарат является частью программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), в рамках которой NASA сотрудничает с частными компаниями для доставки научного и технологического оборудования на Луну.
- В марте 2023 года NASA заключило с Firefly Aerospace контракт на сумму 112 миллионов долларов на миссию Blue Ghost Mission 2, которая будет нести дополнительную научную нагрузку для поддержки исследования Луны и поиска ресурсов.
- Успех миссии Blue Ghost Mission 1 проложил путь для будущих миссий, включая потенциальное сотрудничество с другими коммерческими партнерами в рамках программы NASA Artemis, направленной на установление постоянного человеческого присутствия на Луне.
- Миссия Blue Ghost Mission 2, запуск которой запланирован на 2026 год, будет исследовать дальнюю сторону Луны в рамках программы NASA CLPS.
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Другие лунные зонды, которые готовятся к высадке
Тем временем в лунную орбиту вышел еще один участник программы CLPS – аппарат Athena IM-2 от Intuitive Machines. 6 марта операторы миссии попытаются посадить его вблизи Южного полюса Луны.
Кроме того, на этой же ракете был запущен посадочный модуль Resilience от Tokyo ispace, который движется по более длинной траектории и должен приземлиться в конце мая или в начале июня.