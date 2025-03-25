Ученые попытались получить электрический ток благодаря вращению Земли

Физики из Принстонского университета провели эксперимент, чтобы проверить возможность генерации электроэнергии благодаря вращению Земли. Результаты показали, что это возможно, но напряжение слишком мало.

Несмотря на то, что полученное напряжение оказалось чрезвычайно малым, сама концепция заинтересовала научное сообщество как редкая попытка непосредственно использовать кинетическую энергию планеты, рассказывает 24 Канал.

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В марте 2025 года команда физиков под руководством Кристофера Чайбы представила результаты опыта, направленного на проверку этой гипотезы в Physical Review Research.

Исследование этого направления, хоть и выглядит простым, только недавно начало привлекать серьезное внимание ученых.

Эта идея в определенной степени противоречит интуиции и обсуждается еще со времен Фарадея,

– отметил физик Пол Томас из Университета Висконсина в О-Клере, который не участвовал в исследовании.

В рамках эксперимента ученые использовали специальное устройство, состоящее из слабого проводника на основе манган-цинк-ферита с электродами на концах. Его расположили под углом 57 градусов перпендикулярно к направлению вращения Земли и ее магнитному полю.

Расчеты показали, что такая конфигурация может создать условия для появления электрического потенциала благодаря движению устройства в магнитном поле.

Во время эксперимента устройство сгенерировало напряжение 17,84 микровольта – что в тысячи раз меньше, чем производит один нейрон. Несмотря на малый результат, ученые назвали его "спорным, но интересным". Однако столь слабый ток трудно изолировать от других физических воздействий.

Физик Ринке Вейнгарден, который в 2018 году проводил подобный эксперимент и не зафиксировал эффекта, заявил, что остается убежденным в ошибочности этой теории.

Теоретически устройство может работать, если генератор движется через магнитное поле Земли, некоторые части которого остаются неподвижными, создавая электрический ток. Однако, как отмечается в публикации в журнале Nature, это может вызвать перераспределение электронов, которое компенсирует эффект.

По словам Чайбы и его команды, им удалось избежать этого явления благодаря использованию специального материала, что поддерживает постоянный электростатический потенциал внутри устройства.

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Ученые планируют масштабировать эксперимент, чтобы достичь уровня, на котором произведенная энергия будет иметь практическое применение. По их расчетам, если такая система сможет обеспечить электроэнергией всю планету, вращение Земли замедлится лишь на 7 миллисекунд за 100 лет – что сравнимо с влиянием гравитации Луны на скорость вращения планеты.