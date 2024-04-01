Таяние полярного льда замедляет вращение Земли и влияет на отсчет времени

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, свидетельствует о том, что значительное таяние полярных ледников из-за изменения климата имеет неожиданное последствие: оно замедляет вращение Земли.

Дункан Агню, геофизик и профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего, провел анализ, используя данные спутниковых снимков, информирует 24 Канал.

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Как такое может быть?

Процесс работает так: когда полярный лед тает и стекает в океан, перераспределение массы влияет на вращение планеты. По сути, из-за меньшей массы на полюсах середина Земли становится немного тяжелее, что приводит к замедлению скорости ее вращения. Агню сравнил это явление с фигуристкой, которая замедляется, вытянув конечности во время вращения.

Последствия этого замедления выходят за пределы простого научного любопытства. Это может повлиять на хронометраж, фундаментальный аспект современной жизни. Сейчас мировой стандарт времени, Всемирное координированное время (UTC), точно соответствует вращению Земли. Однако, поскольку это вращение может меняться, время от времени возникают потребности в корректировке.

Эти корректировки, обычно в форме добавления или вычитания високосных секунд, влияют на различные системы, зависящие от точного отсчета времени, такие как спутники, компьютеры и финансовые учреждения.

Расчеты Агню показывают, что без таяния полярного льда к 2026 году понадобилась бы високосная секунда для соответствия часов с вращением Земли. Однако из-за замедления, вызванного таянием льда, эта корректировка может произойти не ранее 2029 года. Эта задержка свидетельствует о значительном влиянии изменения климата на фундаментальные процессы на Земле.

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Результаты исследования подчеркивают беспрецедентный характер изменений, происходящих на нашей планете.