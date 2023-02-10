SpaceX впервые опробовала все 33 двигателя ракеты Starship

Компания Илона Маска SpaceX готовится к первому запуску огромной ракеты Starship. Одним из последних этапов перед этим было статическое огневое испытание всех 33 двигателей Raptor 2.

Компания запустила 31 из 33 ракетных двигателей своего гигантского ракетоносителя Super Heavy одновременно, создав гигантскую силу тяги – вероятно, самый мощный запуск в истории человечества. И хотя заработали не все двигатели, для выхода на орбиту все 33 не нужны.

Интересно NASA представило процесс сборки ракет для пилотируемой миссии к Луне

Как все прошло

Это огромный шаг вперед, готовящий почву для долгожданного первого орбитального тестового запуска Starship – космического корабля, который потенциально может совершить революцию в космических путешествиях.

Команда выключила 1 двигатель непосредственно перед стартом и 1 остановился сам, поэтому заработал 31 двигатель. Но все еще достаточно двигателей, чтобы достичь орбиты!

– написал в твиттере генеральный директор Илон Маск.

Испытания транслировали в прямом эфире, так что мы можем увидеть гигантский огненный шар, вырывающийся из-под ракетного ускорителя, затягивая дымом все вокруг.

Пусковой стенд, похоже, в основном не пострадал, но мы, вероятно, скоро услышим больше от SpaceX и Маска.

Согласно предварительным подсчетам Стивена Кларка из NASASpaceFlight, во время тестового запуска был создан более 15 миллионов фунтов тяги .

. По словам Кларка, это означает, что Super Heavy только что создала "почти вдвое" больше тяги по сравнению с ракетой NASA Saturn V и космической стартовой системой, уже снятой с эксплуатации.

SpaceX все еще нуждается в сертификации от Федерального управления гражданской авиации для своей попытки запуска на орбиту.