Конец Вселенной ближе, чем мы думали: ученые назвали новую дату смерти всего, что мы знаем

Недавнее исследование ученых из ведущих университетов мира открывает новые детали о судьбе Вселенной. Согласно их модели, наш космический дом перестанет расширяться и начнет сжиматься раньше, чем мы раньше считали. Хотя мы точно не увидим этого драматического финала, открытие заставляет задуматься, не допустили ли мы ошибки в других сферах науки.

Темная энергия и судьба космоса

Новые данные, полученные благодаря астрономическим наблюдениям, таким как Dark Energy Survey и Dark Energy Spectroscopic Instrument, свидетельствуют, что Вселенная не будет расширяться вечно. Исследователи из Корнелльского университета, Шанхайского университета Цзяо Тун и других учреждений разработали модель, которая предусматривает конец в виде так называемого "Большого Сжатия" примерно через 33,3 миллиарда лет. Поскольку возраст Вселенной сейчас составляет 13,8 миллиарда лет, у нас остается около 20 миллиардов лет до этого момента, пишет 24 Канал со ссылкой на Universe Today.

Смотрите также Исследователи посадили ChatGPT за штурвал космического корабля и были удивлены

Ключевую роль в этом процессе играет темная энергия – загадочная сила, которая составляет около 70% Вселенной и отвечает за ее расширение. Долгое время считалось, что темная энергия действует как постоянная космологическая константа, постоянно толкая пространство на расширение. Однако новые наблюдения указывают на то, что эта энергия может быть динамичной. Ученые предложили модель, которая включает ультралегкую частицу под названием аксион и отрицательную космологическую константу, что может изменить ход событий.

По этой модели, расширение Вселенной будет замедляться, пока не достигнет максимального размера – примерно на 69% большего, чем сейчас. Этот момент вроде бы должен наступить уже через 7 миллиардов лет. После этого начнется постепенное сжатие, которое в конце концов приведет к быстрому коллапсу всего в единую точку.

Это можно представить как огромную резиновую ленту: сначала она растягивается, но в конце концов упругая сила побеждает, и все возвращается обратно.

Важно отметить, что эта модель имеет значительную погрешность из-за ограниченности данных. Отрицательная космологическая константа, которая лежит в основе прогноза, остается спекулятивной, а сценарий вечного расширения, к которому склоняются некоторые ученые, все еще возможен. Однако будущие астрономические проекты могут предоставить более точные данные о поведении темной энергии, что позволит подтвердить или опровергнуть этот сценарий.

Даже если прогноз подтвердится, 20 миллиардов лет – это огромный промежуток времени. Человеческая цивилизация к тому времени уже перестанет существовать, если не покинет планету и Солнечную систему, поскольку наша звезда постареет, раздуется и просто сожжет Землю и все живое на ней.

Однако, эта работа является значительным шагом в понимании космоса. Впервые ученые предложили конкретный и проверенный прогноз о конечной судьбе всего сущего, что дает нам представление о самом драматическом событии в истории Вселенной.