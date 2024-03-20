NVIDIA хочет заменить медсестер искусственным интеллектом за 9 долларов в час

NVIDIA объявила о сотрудничестве с медицинской компанией Hippocratic AI, которая предлагает услуги виртуальных медсестер с искусственным интеллектом. Они работают всего за 9 долларов в час, тогда как люди получают около 90 долларов.

Сервис от Hippocratic может ударить по медицинской отрасли и сделать менее востребованными реальных медсестер. Дешевые ИИ-агенты, которые предоставляют медицинские консультации пациентам через видеозвонки в реальном времени, почти ничего не будут стоить медицинскому учреждению, по сравнению с наймом человека.

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Детали

Голосовые цифровые агенты на основе генеративного ИИ могут открыть эру изобилия в здравоохранении, но только если технология реагирует на пациентов, как человек,

– сказала Кимберли Пауэлл, вице-президент по здравоохранению в NVIDIA.

Компания обеспечивает ответы в режиме реального времени во время видеозвонков. В демонстрационном ролике, опубликованном NVIDIA, ИИ-агент по имени Рэйчел устно инструктирует пациента о том, как принимать пенициллин. Затем агент сообщает пациентке, что передаст всю эту информацию ее настоящему врачу-человеку.

Как это работает: видео

Рэйчел — одна из многих доступных вариантов медсестер с искусственным интеллектом. Они работают по разным специальностям – от "скрининга колоноскопии" до "менеджера по лечению рака молочной железы", как объясняет страница компании Hippocratic.

Все это за меньшую цену, чем минимальная заработная плата. Компания не стесняется указывать на это. На одной из страниц вебсайта компании прямо сравнивается зарплата медсестры-человека в 90 долларов в час с эксплуатационными расходами ИИ-агента в 9 долларов в час.

Hippocratic также утверждает, что ее медсестры с искусственным интеллектом превосходят медсестер-людей в уходе за больными (вероятно, имеется в виду уровень проявления эмпатии и демонстрации заинтересованности), образовании и почти не уступают им по уровню удовлетворенности, согласно опросу пациентов.

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Hippocratic утверждает, что ее ИИ-медсестры были протестированы тысячами медсестер и сотнями врачей-людей. Технологию компании тестируют более 40 медицинских учреждений по всей стране. Но этой технологии недостаточно для постановки диагнозов, поэтому ИИ обучен привлекать человека, когда это нужно.

Внедрение медицинских агентов с искусственным интеллектом приходится на неспокойное время для индустрии. В 2023 году в США забастовали более 32 000 медсестер, что составляет четверть всех крупных забастовок в стране. Сфера столкнулась с нехваткой медсестер, которая возникла еще до пандемии коронавируса, и которую пытается устранить Hippocratic. Поэтому по крайней мере некоторое время ИИ просто заполнит этот пробел, и лишь в перспективе можно будет говорить о том, что технология начнет забирать работу у человека.