Выбираем генератор: на что обратить внимание при покупке резервного источника энергии

Сегодня едва ли не самой полезной покупкой для дома можно считать генератор. Однако их настолько много, что легко запутаться при выборе. Рассказываем, на что обращать внимание при поиске альтернативного источника энергии.

Сразу обращаем внимание, что это решение – для частных домов, поскольку требует размещения генератора на открытом воздухе из-за его выбросов. Кроме того, такое устройство генерирует ощутимый шум, что точно не понравится вашим соседям.

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Выбираем генератор

При выборе генератора для частного дома в первую очередь нужно понять, какие из особенностей этой техники являются важнейшими в конкретно ваших условиях:

мощность,

масса,

размеры,

время работы,

уровень шума,

простота запуска,

возможность автоматического ввода резерва,

стоимость.

Мощность генератора – первое, о чем следует задуматься. Расчет необходимой мощности производится просто: сумируйте потребляемую мощность электроприборов, которые будете питать. Эту информацию можно получить на информационных наклейках вашей техники. Это могут быть различные нагревательные приборы, бытовая техника, лампы и прочее.

: лучше выбирать генератор с некоторым запасом мощности, так как в будущем может потребоваться подключение дополнительного потребителя оборудования, которое не было учтено при планировании. Кроме того, некорректно рассчитанный показатель мощности приведет к тому, что генератор будет постоянно работать на грани своих возможностей, что сократит срок эксплуатации, повысит расход топлива, спровоцирует постоянные нагрузки и паузы в работе (согласно инструкции, генераторам нужны регулярные перерывы в работе).

Но не увлекайтесь, ведь слишком большая мощность и малое потребление тоже не пойдет на пользу. Если вы приобретаете генератор с большим запасом мощности, но не планируете давать ему полную нагрузку, важно понимать, что такой экономный режим работы приводит к тому, что топливо не полностью прогорает, свечи быстрее покрываются нагаром, а моторную смазку нужно менять гораздо чаще. Работа бензинового генератора без погрузки "на холостом ходу" допускается лишь в течение 30 минут, по той же причине.

Вывод следующий: чтобы питать электрический чайник и лампочку, не нужно покупать генератор на 6 киловатт.

Чтобы значительно продлить эксплуатационный срок, следует учитывать необходимый минимум нагрузки аппарата – это 20% мощности в случае с бензиновым, и 25%, если это дизельный мотор.

Если в планах запускать технику только когда требуется резервное электропитание и из потребителей будут только бытовые приборы, то для такого применения подойдет агрегат небольшой мощности 2.5 - 3.5 киловатт. Учитывайте, что их номинальная мощность будет равна 2 - 2.5 киловатт.

Бензиновый или дизельный

Двигатель – центральная часть вашего будущего генератора, от него будет зависеть и срок службы. По типу топлива моторы можно разделить на бензиновые и дизельные.

Преимущества дизельных – больший ресурс и меньшее потребление топлива по сравнению с бензиновыми. Но генераторы на дизельном топливе в среднем вдвое дороже. Дизельная электростанция актуальна, когда требуется постоянный источник энергии и длительная работа (от 8 часов ежедневно) или необходимая мощность от 10 киловатт. Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и огромным моторесурсом.

– больший ресурс и меньшее потребление топлива по сравнению с бензиновыми. Но генераторы на дизельном топливе в среднем вдвое дороже. Дизельная электростанция актуальна, когда требуется постоянный источник энергии и длительная работа (от 8 часов ежедневно) или необходимая мощность от 10 киловатт. Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и огромным моторесурсом. Бензиновые варианты отличаются небольшим весом двигателя и меньшей стоимостью. Если генератор будет эксплуатироваться в качестве аварийного источника питания, лучше выбрать машину с бензиновым двигателем. У бензогенераторов менее трудоемкое и более простое обслуживание.

Нюансы

Медицинское оборудование и компьютеры имеют особые чувствительные требования к электропитанию: их работа требует ровной синусоиды тока, обеспечивать которую смогут только генераторы инверторного типа. Они обеспечат идеальное качество тока и позволяют подсоединять технику напрямую (без стабилизатора).

Лучше, если такие агрегаты электростанции как ротор и статор будут иметь медную обмотку, а не алюминиевую. Медь лучше производит ток и имеет низкую теплопроводность, как следствие, при эксплуатации прибор будет меньше перегреваться.

Плюсом будет, если станция оснащена стабилизатором напряжения на выходе. Его суть сводится к выравниванию напряжения при изменении оборотов двигателя, что обеспечивает равное питание приборов нагрева, осветителей, традиционной бытовой техники: телевизоров, стиральных машин и холодильников.

Автоматика

При наличии автоматики, запуск и остановке генератора происходит без участия человека. Прибор контролирует центральную сеть и когда отключается напряжение более чем на 10 секунд, запускается самостоятельно. Если в сети появляется напряжение, автоматика отключает генератор, переходит в спящий режим.

Итак, какой генератор выбрать для дома

При стандартном наборе электроприборов достаточный минимум мощности 2 киловатт. Если хотите, чтобы полноценно работали все устройства в доме на 3-4 человека, выбирайте электрогенератор не менее 5 киловатт. С ним вы закроете потребность в обеспечении энергией стандартных потребителей.