В YouTube появилась функция, которая убирает Shorts из ленты

YouTube запустил новую функцию, которая позволяет убрать Shorts из ленты. Пользователи могут установить лимит просмотра на ноль минут и таким образом очистить главную страницу от коротких видео.

YouTube расширил возможности контроля времени просмотра, добавив новую опцию для Shorts. Теперь пользователи могут установить ежедневный лимит просмотра коротких видео на уровне от 15 минут до двух часов – или же полностью отключить их, выбрав ноль минут. Об этом пишет Digital trends.

Смотрите также YouTube появился в Android Auto, но с нюансами

Как работает отключение Shorts в YouTube?

Функция стала продолжением таймера для Shorts, который платформа анонсировала еще осенью. Ранее после достижения установленного лимита пользователь получал напоминание о необходимости сделать паузу. Теперь же нулевое значение фактически убирает Shorts с главной страницы.

После активации этой опции короткие видео больше не отображаются на домашнем экране. В то же время это не полная блокировка: Shorts могут продолжать появляться во вкладке подписок,, а также открываться по прямым ссылкам или при просмотре отдельных видео.

Если пользователь все же попытается просматривать Shorts после достижения лимита, сервис покажет полноэкранное уведомление о его превышении. Далее решение остается за самим пользователем – продолжить или остановиться.

Отдельная версия функции предусмотрена для родительского контроля. В этом случае ограничения становятся жестче: сообщение о достижении лимита нельзя игнорировать, что делает невозможным дальнейший просмотр для детей.

Как пишет Engadget, в компании подтвердили, что возможность установить лимит в ноль минут уже доступна для родительских аккаунтов и постепенно появляется у всех пользователей. Опция находится в настройках профиля, однако ее развертывание может занять определенное время.

Подобные инструменты контроля времени уже предлагают Instagram и TikTok. В то же время новая функция YouTube отличается возможностью полностью убрать короткие видео из ленты без необходимости удалять само приложение.