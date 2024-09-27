Исследование предлагает новую причину вымирания мамонтов, и она вас весьма удивит

Ученые много лет исследуют останки мамонтов, чтобы узнать о том, какими они были, как жили, и почему вымерли. Последнее волнует больше всего, заставляя научный мир строить все новые и новые теории. Очередная такая теория появилась только что, предлагая весьма необычный взгляд на ситуацию.

Почему вымерли мамонты

Исследователи говорят, что бум растительности, вызванный глобальным потеплением после ледникового периода, мог высвободить в воздух столько пыльцы, что она вызвала аллергические реакции у животных, блокируя их обоняние и препятствуя нормальному общению. Невозможность вынюхивать друг друга во время сезона размножения помешала бы мамонтам найти себе пару, что привело бы к стремительному сокращению численности популяции и, в конце концов, к вымиранию. Это предположение подробно изложено в новой статье в журнале Earth History and Biodiversity.

Смотрите также Найдены окаменелые кости неизвестного вида человека – он имел самый низкий рост из всех наших родственников

Одним из возможных механизмов вымирания животных во время изменения климата могло быть нарушение обоняния из-за развития аллергии при изменении флоры. Цель этой работы — предложить новый эволюционный механизм вымирания мамонтов и других животных, основанный на нарушении коммуникации,

– пишут исследователи в работе.

Шерстистые мамонты (Mammuthus primigenius) жили в эпоху плейстоцена (2,6 миллиона – 11 700 лет назад). Они исчезли на большей части своего ареала около 10 000 лет назад, хотя небольшая популяция все еще жила на острове Врангеля примерно 4 000 лет назад, когда многие египетские пирамиды уже были построены.

Сегодня доминирующей теорией является то, что сочетание инбридинга (скрещивание близкородственных организмов), постоянная охота людей и уменьшение количества пищи в результате значительных изменений в растительности подтолкнули мамонтов к вымиранию. Однако дебаты об этом до сих пор продолжаются, поскольку многие сомневаются относительно того, насколько каждый из этих факторов способствовал их гибели.

Авторы новой статьи вносят еще больше путаницы в и без того запутанный процесс поиска правды об исчезновении мамонтов. Они говорят, что животные используют обоняние, чтобы находить пищу и партнеров, ориентироваться во время миграции и избегать хищников, поэтому потеряв этот важный механизм, они действительно могли быть обречены на гибель.

Как это проверить

Один из способов проверить, страдали ли мамонты от аллергии, — исследовать содержимое их желудков на наличие растений и пыльцы, которые вызывают аллергию, предлагают авторы нового исследования. Некоторые найденные туши также сохраняют пыльцу, встроенную в мумифицированные ткани или сохраненный растительный материал вокруг них, что может помочь идентифицировать прошлые раздражители.

Далее, чтобы определить, действительно ли эти химические вещества вызвали аллергическую реакцию у мамонтов, исследователи предлагают искать белки иммунной системы, которые организм должен был вырабатывать во время аллергической реакции. Одним из основных является иммуноглобулин Е (IgE), который производится в кишечнике, а затем выводится наружу, поэтому исследование окаменелых мамонтовых фекалий, или копролитов, могло бы стать способом узнать, были ли у мамонтов тяжелые случаи аллергий. До сих пор ни одно опубликованное исследование не искало следов IgE в образцах древних млекопитающих.