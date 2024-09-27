Чому вимерли мамонти

Дослідники кажуть, що бум рослинності, спричинений глобальним потеплінням після льодовикового періоду, міг вивільнити в повітря стільки пилку, що він викликав алергічні реакції у тварин, блокуючи їхній нюх і перешкоджаючи нормальному спілкуванню. Неможливість винюхувати одне одного під час сезону розмноження завадила б мамонтам знайти собі пару, що призвело б до стрімкого скорочення чисельності популяції і, зрештою, до вимирання. Це припущення детально викладено в новій статті у журналі Earth History and Biodiversity.

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Одним із можливих механізмів вимирання тварин під час зміни клімату могло бути порушення нюху через розвиток алергії при зміні флори. Мета цієї роботи — запропонувати новий еволюційний механізм вимирання мамонтів та інших тварин, заснований на порушенні комунікації,

– пишуть дослідники в роботі.

Шерстисті мамонти (Mammuthus primigenius) жили в епоху плейстоцену (2,6 мільйона – 11 700 років тому). Вони зникли на більшій частині свого ареалу близько 10 000 років тому, хоча невелика популяція все ще жила на острові Врангеля приблизно 4 000 тому, коли багато єгипетських пірамід уже були побудовані.

Сьогодні домінуючою теорією є те, що поєднання інбридингу (схрещування близькоспоріднених організмів), постійне полювання людей і зменшення кількості їжі внаслідок значних змін у рослинності підштовхнули мамонтів до вимирання. Однак дебати про це досі тривають, оскільки багато хто сумнівається щодо того, наскільки кожен із цих факторів сприяв їхній загибелі.

Автори нової статті вносять ще більше плутанини в і без того заплутаний процес пошуку правди про зникнення мамонтів. Вони кажуть, що тварини використовують нюх, щоб знаходити їжу і партнерів, орієнтуватися під час міграції та уникати хижаків, тому втративши цей важливий механізм, вони дійсно могли бути приречені на загибель.

Як це перевірити

Один із способів перевірити, чи страждали мамонти від алергії, — дослідити вміст їхніх шлунків на наявність рослин і пилку, які викликають алергію, пропонують автори нового дослідження. Деякі знайдені туші також зберігають пилок, вбудований у муміфіковані тканини або збережений рослинний матеріал навколо них, що може допомогти ідентифікувати минулі подразники.

Далі, щоб визначити, чи дійсно ці хімічні речовини викликали алергічну реакцію у мамонтів, дослідники пропонують шукати білки імунної системи, які організм повинен був виробляти під час алергічної реакції. Одним із основних є імуноглобулін Е (IgE), який виробляється в кишечнику, а потім виводиться назовні, тому дослідження скам'янілих мамонтових фекалій, або копролітів, могло б стати способом дізнатися, чи були у мамонтів важкі випадки алергій. Досі жодне опубліковане дослідження не шукало слідів IgE у зразках стародавніх ссавців.