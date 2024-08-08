Деталі відкриття

У 2004 році антропологи на індонезійському острові Флорес виявили рештки мініатюрного гомініна, Homo floresiensis, якого прозвали "Гобітом" через схожість із персонажами "Володаря перснів". Тепер інша команда дослідників виявила зуби та скам'яніле передпліччя, які, за їхніми словами, належали найменшій з відомих досі ідентифікованих людських особин. Поки що вчені не дали назву новому виду, але ці знахідки допоможуть пролити більше світла на еволюцію цих маленьких людей й, можливо, зробити це згодом.

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Цей дуже рідкісний зразок підтверджує нашу гіпотезу про те, що предки Homo floresiensis були надзвичайно малими за розміром тіла. Однак, з крихітних пропорцій цієї кістки кінцівки тепер очевидно, що ранні предки "гобіта" були ще меншими, ніж ми вважали раніше,

– сказав Адам Брумм, археолог з Австралійського дослідницького центру еволюції людини при Університеті Гріффіта в Брісбені.

Останки H. floresiensis, знайдені в 2004 році, були датовані віком близько 60 000 років, приблизно за 10 000 років до вимирання цього виду. Дослідники визначили, що у дорослому віці ці маленькі люди виростали лише до 109 сантиметрів.

Нове дослідження детально описує зуби, щелепу та фрагмент плечової кістки (довга кістка передпліччя), які належали щонайменше чотирьом особинам H. floresiensis близько 700 000 років тому. Кожна скам'янілість була меншою, ніж рештки, знайдені в 2004 році.



Велика кістка праворуч належить H. floresiensis, тоді як менша ліворуч – його меншому предку / Фото Yousuke Kaifu

Хоча новознайдена плечова кістка була частково зруйнована часом, ми можемо відновити її пропорції завдяки характерним формам, таким чином з'ясовуючи повну довжину. Вона була лише 8,79 сантиметра, що дозволило команді зробити висновок, що вона належала дорослій людині зростом лише 100 сантиметрів.

Ця 700-тисячолітня плечова кістка дорослої людини не просто коротша, ніж у Homo floresiensis, вона є найменшою кісткою плеча, відомою зі скам'янілостей гомінінів у всьому світі,

– додає Брумм.

Люди з острова Флорес існували ще приблизно 50 000 років тому, приблизно тоді, коли у викопних рештках Південно-Східної Азії з'явилися сучасні люди. Можливо, ці маленькі гомініни стали такими внаслідок острівної карликовості — процесу, за якого види, що мають доступ до меншої кількості ресурсів, зменшуються в розмірах пропорційно до того, що їм доступно. Наприклад, H. floresiensis ділив острів Флорес зі стегодоном, вимерлим видом дуже маленьких слонів.

Що скам'янілості Homo floresiensis означають для еволюції людини

Домінуюча сьогодні теорія стверджує, що "гоббіти" походять від Homo erectus із Яви. У своїй роботі команда відзначає схожість між зубами більш давніх видів і зубами 700 000-річних маленьких людей. Команда також посилається на кам'яні знаряддя, знайдені в басейні Соа, як на свідчення того, що H. erectus ізолювався на Флоресі близько 1 мільйона років тому і зменшився в розмірах протягом наступних 300 000 років. Але це далеко не факт.

Хоча автори стверджують, що ці знахідки збільшують ймовірність того, що floresiensis зрештою еволюціонували від індонезійських попередників Homo erectus, усе ще лишається загадковою наявність у floresiensis кісток зап'ястя, які більше нагадують кістки австралопітеків афарських і шимпанзе, ніж людей. Можливо, ранні предки еректусів усе ще мали такі кістки зап'ястя, або (що здається мені набагато менш імовірним) floresiensis повторно розвинули цю більш примітивну анатомію зап'ястя,

– каже Кріс Стрінгер, антрополог з лондонського Музею природної історії, який не був пов'язаний з нещодавньою статтею.

Стрінгер додав: якщо процес карликовості відбувся на Флоресі, то це могло статися й на інших островах регіону, таких як Сумбава або Сулавесі. Тож ми можемо перевірити це. Більше скам'янілостей можуть допомогти пояснити, як з'явилися низькорослі люди на нашому генеалогічному дереві, а також чому вони зникли. Наразі кістка руки, якій 700 000 років, здається, пропонує новий рекорд для найменшої стародавньої людини.