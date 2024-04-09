Посмотрите, как солнечное затмение 2024 года выглядело из космоса

Солнечное затмение 8 апреля 2024 года привлекло внимание миллионов людей по всему миру. Редкое зрелище смогли увидеть жители Мексики, США и Канады. Однако астронавты на МКС смогли наблюдать эту красоту с другого необычного ракурса.

Это событие, хотя и было ожидаемым, оказалось исключительным зрелищем при наблюдении с Международной космической станции (МКС), информирует 24 Канал. Астронавты на борту стали свидетелями постепенного прохождения Луны перед Солнцем, что сопровождалось впечатляющим видом тени, которая двигалась по континенту.

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Необычное зрелище

Уникальная перспектива из космоса добавляет еще один слой интриги к небесному событию. Несмотря на то, что МКС вращается вокруг Земли каждые 90 минут, обеспечивая лишь короткий взгляд на затмение, ее выравнивание с траекторией полного затмения открыло астронавтам великолепный вид.

На этом видео видно, как тень луны накрыла Землю на территории где люди могли наблюдать полное солнечное затмение.

Полное солнечное затмение длилось 4 минуты 28 секунд и было самым длинным затмением на суше со времен полного солнечного затмения 11 июля 2010 года. Тень Луны в целом покрыла территорию примерно в 16 000 километров, а за событием наблюдало более 32 миллионов человек.