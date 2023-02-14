Увлекательные видео астероида, который удалось обнаружить за несколько часов до падения на Землю

Венгерский астроном Криштиан Сарнечки заметил небольшой астероид за несколько часов до того, как вошел в атмосферу Земли около 22:00 по восточноевропейскому времени 12 февраля. Информация была передана Европейскому космическому агентству, и это событие было подтверждено сообщениями из Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов.

Что известно об астероиде

Как сообщает 24 Канал, астероид получил каталожную классификацию SAR 2667 и имел примерно один метр в диаметре. Его обнаружение лишь седьмое в своем роде, что демонстрирует быстрый прогресс в глобальных возможностях отслеживания таких объектов.

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Криштиан Сарнечки обнаружил SAR 2667 за несколько часов до его вхождения в атмосферу нашей планеты.

Хотя большинство таких метеороидов безвредны, наблюдение за ними продолжается постоянно. В то же время за десятилетие поисков не было обнаружено ничего, что представляло бы серьезную угрозу для Земли.

По стечению обстоятельств, это событие произошло почти через 10 лет после того, как 15 февраля 2013 над Челябинском, неожиданно взорвался метеорит, причинив незначительные ранения и повреждения.

Видео падения SAR 2667

Кстати, Сарнечки не в первый раз предупреждает о таком драматическом событии – профессиональный охотник за астероидами делал то же в марте 2022 года.

Многие камеры наблюдения зафиксировали падение метеороида и момент его сгорания в атмосфере Земли.

Европейское космическое агентство заранее предупредило общественность о падении астероида, астрономы профессионалы и любители, как и обычные наблюдатели, успели наделать немало видео и фото объекта.

История открытия астероида SAR 2667 (2023 CX1)

Во время рутинного поиска околоземных объектов с помощью 0,6-метрового телескопа Шмидта Криштиан Сарнечки сообщил об обнаружении объекта 2023 CX1. Это произошло 12 февраля 2023 в 20:18:07 UTC когда астероид находился на расстоянии менее 233000 километров от Земли и внутри орбиты Луны.

На момент открытия астероид имел видимую звездную величину 19,4 и быстро двигался в небе северного полушария с угловой скоростью 14 угловых секунд в минуту и радиальной скоростью 9 км/с по направлению к Земле.

Сарнечки сразу же распознал околоземный объект, но не понял, что он направляется прямо на Землю, пока не наблюдал его повторно через полчаса. Сарнечки присвоил объекту временное обозначение SAR 2667 и сообщил об открытии на странице подтверждения околоземных объектов Центра малых планет (MPC) в 20:49 UTC, призвав другие обсерватории мира к дальнейшим наблюдениям.

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Астрономы из Вишнянской обсерватории в Тычане, Хорватия, наблюдали астероид, начиная с 21:03 UTC, и подтвердили, что он идет к столкновению с Землей.

Европейское космическое агентство обратило внимание на приближение астероида и предупредило общественность в социальных сетях. Астрономы по всему миру непрерывно наблюдали за астероидом, чтобы уточнить его траекторию и место столкновения по мере его приближения к Земле.