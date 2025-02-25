SpaceX выявила причину взрыва Starship и обещает предотвратить повторение инцидента

Компания SpaceX определила причины взрыва корабля Starship во время последнего испытательного полета и внесла необходимые изменения для предотвращения подобных аварий в будущем.

Седьмой тестовый запуск сверхтяжелой ракеты Starship 16 января 2025 года завершился взрывом корабля почти сразу после отделения от ускорителя Super Heavy, напоминает 24 Канал. Впечатляющий взрыв и дождь из горящих обломков привлекли внимание туристов и Федерального управления авиации США (FAA), которое оперативно изменило маршруты нескольких гражданских авиарейсов и начало расследование.

А тем временем В Польше обнаружили вероятные обломки ракеты SpaceX: части могли упасть и в Украине

Причина аварии и изменения в конструкции

Анализ полета показал, что причиной взрыва стал пожар в хвостовом отсеке Starship – между нижней частью бака жидкого кислорода и тепловым щитом. Из-за этого все двигатели корабля, кроме одного, совершили аварийное отключение, что привело к потере связи и активации системы самоуничтожения.

Предварительной причиной возгорания называют повреждение топливной магистрали из-за чрезмерных вибраций, превысивших расчетные значения.

Инженеры SpaceX внесли изменения в конструкцию, модернизировав уязвимые элементы и добавив вентиляционные отверстия в хвостовой части корабля для удаления потенциальных утечек горючего или окислителя с помощью азота.

Следующий запуск Starship

Восьмой тестовый запуск Starship станет проверкой эффективности внесенных изменений. Окно для нового старта открылось вчера, а попытка запуска ожидается не позднее 28 февраля. Если тестовый полет будет успешным, SpaceX попытается впервые захватить корабль механизмами на стартовой башне Mechazilla.