Зрелищный "дождь" обломков Starship попал на видео с самолета, а Маск рассказал о причинах аварии

Во время седьмого тестового запуска ракеты Starship компании SpaceX произошла авария: корабль взорвался над океаном, создав зрелищное световое шоу. Облако обломков пролетело высоко в небе и его могли наблюдать жители нескольких стран, а также счастливые пассажиры нескольких авиарейсов.

Седьмой испытательный полет Starship завершился неудачей - ракета не выполнила ни одной тестовой миссии, кроме успешного отделения от первой ступени Super Heavy, сообщает 24 Канал.

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Уже через полминуты после этого корабль взорвался над Атлантическим океаном, образовав яркую вспышку, которую очевидцы в сети X назвали "самым безумным метеорным дождем в жизни".

Некоторые даже смогли зафиксировать пролет обломков с борта с самолета.

Пролет обломков Starship – смотрите видео:

Детали неудачного запуска

Для седьмого теста была создана новая, более крупная версия Starship. На борту Super Heavy і Starship находилось более 4700 тонн топлива и окислителя, что на 25% больше благодаря увеличению объема топливных баков. Ракета была заправлена до предела, что сделало взрыв особенно впечатляющим.

План полета предусматривал перезапуск двигателей в вакууме, тестирование элементов передачи топлива в условиях микрогравитации для подготовки к будущим миссиям на Луну. В грузовом отсеке корабля находилось 10 макетов спутников Starlink, которые должны были имитировать вывод спутников связи на орбиту.

Однако ни одна из запланированных задач выполнена не была. Зато в интернете начали распространяться видео яркого взрыва и падения обломков ракеты вблизи островов Теркс и Кайкос в Атлантическом океане.

Одно из видео Илон Маск даже прокомментировал отметив:

Успех сомнительный, но зрелищность неоспорима.

Авария заставила Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отменить и перенаправить ряд гражданских рейсов. Например, Международный аэропорт Майами сообщил о 30-минутной задержке из-за "аномального запуска ракеты". В SpaceX этот инцидент назвали "быстрой незапланированной разборкой ракеты".

Комментарий Илона Маска

Генеральный директор SpaceX Илон Маск прокомментировал возможную причину взрыва:

Предварительные данные свидетельствуют об утечке кислорода/топлива в полости над огнестойкой перегородкой двигателя корабля.

По его словам, утечка была настолько мощной, что давление топлива превысило возможности вентиляции. В будущем команда SpaceX планирует усилить проверку на герметичность и добавить системы пожаротушения на корабль.

А тем временем Blue Origin впервые запустила тяжелую ракету New Glenn, однако не все пошло по плану

Дальнейшие планы SpaceX

Не исключено, что авария заставит FAA начать расследование и временно приостановить тестовые запуски. В то же время SpaceX намерена не только не сбавлять темпы, но и ускорить производство новых ракет и кораблей. Уже сейчас компания отправляет новые экземпляры на стартовые площадки для следующих запусков.