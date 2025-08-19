В Украине официально разрешили использовать новый стандарт беспроводной связи - Wi-Fi 6E. Национальная комиссия по регулированию связи открыла для общего пользования диапазон 6 ГГц.

Это решение позволит украинцам получить более быстрый и стабильный интернет, а также ускорит внедрение новейших технологий в стране и приблизит ее к цифровым стандартам ЕС, сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации, информирует 24 Канал.

Чем Wi-Fi 6E лучше предыдущих стандартов?

Решение о внедрении нового стандарта приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК).

Главное преимущество Wi-Fi 6E – это использование нового диапазона радиочастот 6 ГГц (конкретно полосы 5945-6425 МГц). Предыдущие версии Wi-Fi работали на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, которые сегодня сильно перегружены из-за большого количества роутеров, смартфонов, ноутбуков и других устройств.

Новый диапазон можно сравнить с новой, широкой автомагистралью, на которой почти нет пробок. Это позволяет избежать помех от соседних сетей и других приборов.

Технология Wi-Fi 6E является расширением стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), который сам по себе предлагает значительные преимущества:

Более высокая эффективность в сетях со многими устройствами . Благодаря технологии OFDMA роутер может одновременно обмениваться данными с несколькими устройствами, а не обслуживать их по очереди. Это существенно уменьшает задержки.

. Благодаря технологии OFDMA роутер может одновременно обмениваться данными с несколькими устройствами, а не обслуживать их по очереди. Это существенно уменьшает задержки. Увеличенная скорость . Wi-Fi 6 обеспечивает высокую пропускную способность, что важно для просмотра видео в 4К/8К, онлайн-игр и быстрой загрузки файлов.

. Wi-Fi 6 обеспечивает высокую пропускную способность, что важно для просмотра видео в 4К/8К, онлайн-игр и быстрой загрузки файлов. Экономия заряда батареи. Функция Target Wake Time (TWT) позволяет устройствам (особенно смартфонам и гаджетам интернета вещей) переходить в режим сна и "просыпаться" только тогда, когда им нужно получить данные.

Wi-Fi 6E сочетает все эти преимущества Wi-Fi 6 с эксклюзивным доступом к чистому диапазону 6 ГГц. Это обеспечивает максимальную скорость, минимальную задержку и стабильное соединение даже в местах с высокой плотностью сетей, например, в многоквартирных домах или офисных центрах.

Внедрение этого стандарта является важным шагом для цифровой трансформации Украины и ее интеграции в единый цифровой рынок ЕС.