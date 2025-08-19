В этом материале 24 Канал подготовил несколько важных советов, которые помогут вам понять, какой должна быть скорость вашего интернет соединения, как ее измерить и улучшить, в случае необходимости.

Что стоит знать о скорости интернета?

Скорость интернета измеряется в мегабитах в секунду (Мбит/с) и включает три основных параметра:

(загрузка) – скорость получения данных из интернета на ваше устройство. Именно этот показатель определяет, насколько быстро загружаются файлы, открываются веб-страницы и воспроизводятся онлайн-видео. Upload (выгрузка) – скорость передачи данных с вашего устройства в интернет. Этот параметр важен для видеозвонков, стриминга и отправки файлов.

(выгрузка) – скорость передачи данных с вашего устройства в интернет. Этот параметр важен для видеозвонков, стриминга и отправки файлов. Ping – время отклика сервера, измеряемое в миллисекундах (мс). Чем ниже значение, тем быстрее система реагирует на ваши действия. Нормальный пинг для комфортного пользования составляет менее 40 мс.

– время отклика сервера, измеряемое в миллисекундах (мс). Чем ниже значение, тем быстрее система реагирует на ваши действия. Нормальный пинг для комфортного пользования составляет менее 40 мс. Jitter – показатель нестабильности и задержек, также измеряется в миллисекундах. Влияет на качество видеозвонков и онлайн-игр.

Какова нормальная скорость интернета в 2025 году?

Нормальная скорость интернета зависит от ваших потребностей. Не всем нужен гигабитный интернет, а некоторых может устроить даже базовая скорость передачи данных в 5 Мбит/с. Если вы только планируете подключить интернет дома, вот ориентировочные комфортные показатели скорости в зависимости от потребностей.

Базовый серфинг в интернете – 5-10 Мбит/с. Это позволит вам относительно комфортно просматривать страницы, но с просмотром высококачественного видео уже могут быть некоторые ощутимые неудобства и задержки.

Просмотр HD видео – 10-15 Мбит/с. Для просмотра видео на YouTube или цифрового телевидения этой скорости будет достаточно.

Просмотр 4K видео – 25-50 Мбит/с. Если соединение будет стабильным, то такая скорость обеспечит большинство ваших потребностей.

Онлайн-игры – от 25 Мбит/с. Здесь работает правило не только "чем больше, тем лучше", но и "чем стабильнее соединение и выше скорость, тем лучше игровой опыт вы получите".

Видеозвонки и удаленная работа – 20-50 Мбит/с. Для разнообразных задач, быстрого обмена файлами и качественного звука и картинки во время видеоконференций, этого также будет достаточно.

Комфортное семейное использование – 100-200 Мбит/с. Если предыдущие значения были указаны из расчета на использование интернета одним человеком, то для семейного использования, когда к сети подключено несколько гаджетов, лучше выбрать скорость от 100 Мбит/с и выше.

Для большинства домашних пользователей оптимальной скоростью интернета считается 50-100 Мбит/с и если вы живете в квартире сами – этого будет достаточно. Большинство провайдеров предлагают базовый тариф со скоростью 100 Мбит/с, поэтому не стоит переплачивать, если ваши потребности могут быть обеспечены такой скоростью интернета.

Если же вы живете не одни, имеете несколько гаджетов подключенных к сети, а пользователи одновременно могут просматривать, например, Netflix в 4К, стримить и играть в игры, и работать – вам точно нужно рассмотреть тарифы выше 100 Мбит/с, а возможно даже подумать о гигабитном тарифе.

Как узнать скорость интернета?

Чтобы измерить скорость интернет-соединения, удобнее всего воспользоваться специализированными сервисами. Самыми популярными являются Speedtest.net от Ookla, который имеет глобальную сеть серверов для точных измерений, и Fast.com от Netflix, идеально подходит для проверки скорости потокового видео.

Для получения максимально точных данных, перед тестированием стоит предварительно подготовить свой компьютер.

Используйте проводное соединение вместо Wi-Fi для точных результатов

Закройте все лишние программы и вкладки браузера

Отключите торренты и другие программы, использующие интернет

Приостановите обновление операционной системы и приложений

Проверьте отсутствие фоновых загрузок через диспетчер задач

Выберите ближайший сервер для тестирования

После теста вы получите три основных показателя: скорость загрузки (Download), выгрузки (Upload) и задержку (Ping). Если скорость загрузки на 10% и более ниже заявленной в вашем тарифе, это может свидетельствовать о проблемах.

Как проверить скорость мобильного интернета

Вы можете воспользоваться теми же сайтами, или установить специальные приложения для тестирования на смартфонах.

Speedtest by Ookla доступно в App Store и Google Play. Это самое точное приложение с более 55 миллиардами проведенных тестов по всему миру.



Скорость мобильного интернета также стоит измерить

Как улучшить скорость интернета?

Если вы заметили, что скорость низкая, попробуйте улучшить ее самостоятельно. Для домашнего Wi-Fi важно правильно разместить роутер – в центре помещения на высоте около метра, подальше от микроволновых печей и других электроприборов.

Также стоит периодически перезагружать устройство, обновлять его прошивку и использовать надежный пароль для защиты сети. Иногда помогает изменение канала Wi-Fi в настройках роутера, особенно переход на менее загруженную частоту 5 ГГц.

Скорость мобильного интернета зависит от многих факторов: расстояния до башни оператора, погоды и загруженности сети. Для ее улучшения можно попробовать временно включить "режим полета" для перезагрузки соединения с сетью, использовать облегченные версии приложений и выключить автоматические обновления.

Кроме того, скорость мобильного интернета может быть ограничена вашим тарифом, если вы использовали весь объем данных. Некоторые операторы, например Киевстар, предлагают услуги типа "Турбо" для временного снятия скоростных ограничений тарифа.

Важный совет! Если ни один из этих методов не помог, а скорость стабильно на 20-30% ниже обещанной, стоит обратиться в службу поддержки вашего интернет-провайдера. Возможно ваша сеть требует осмотра, или даже замены оборудования.