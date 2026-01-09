Еще до того, как все перешли на Wi-Fi 7: представлен Wi-Fi 8

На выставке CES 2026 неожиданно появились первые роутеры и чипы Wi-Fi 8, хотя Wi-Fi 7 еще не стал массовым стандартом. Новое поколение беспроводных сетей делает ставку не на скорость, а на стабильные соединения, меньшие задержки и лучшую работу устройств в движении.

Wi-Fi 8 появился на CES спустя всего несколько лет после дебюта Wi-Fi 7, поэтому для многих пользователей обновление еще даже не начиналось. Несмотря на это, производители уже демонстрируют первые решения и намекают на коммерческий запуск в течение 2026 года. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Что меняет Wi-Fi 8 и когда появятся первые устройства?

Главное отличие Wi-Fi 8 заключается не в в росте пиковых скоростей. Стандарт сохраняет уровень скорости и пропускной способности Wi-Fi 7, но делает акцент на стабильности работы. Речь идет о лучшей энергоэффективности, более высокую реальную пропускную способность, уменьшение задержек и улучшенное взаимодействие между устройствами непосредственно. Wi-Fi 8 лучше удерживает быстрое и надежное соединение, когда пользователи передвигаются с гаджетами или отходят дальше от роутера. Это должно уменьшить обрывы соединения, зависания и положительно повлиять на стриминг и онлайн-игры.

Одним из наиболее заметных экспонатов стал концепт роутера Asus ROG NeoCore. Компания отказалась от дизайна с многочисленными антеннами, как у прошлогоднего AI spider router, и показала полиэдрический корпус без внешних антенн. Макет напоминает двадцатигранный кубик с полым низом. По словам Asus, серийная версия обеспечит те же скорости, что и Wi-Fi 7, но с более высокой пропускной способностью и более низкой задержкой, что позволит передавать больше данных с меньшими узкими местами в сети.

Во время осмотра стенда Asus журналист Шон Голлистер сообщил, что пластиковый макет сломался, когда он взял его в руки. Главный редактор The Verge Нилай Пател иронично отреагировал одним словом – "Perfect".

Кроме Asus, о своих решениях для Wi-Fi 8 заявила Broadcom. Компания представила APU BCM4918 и два двухдиапазонных радиомодуля BCM6714 и BCM6719. Все эти компоненты предназначены для использования в домашних роутерах и шлюзах операторов связи с поддержкой нового стандарта.

MediaTek также не осталась в стороне и анонсировала линейку чипов Filogic 8000. По словам компании, эти решения будут устанавливаться в премиальных и флагманских устройствах с Wi-Fi 8 – от корпоративных точек доступа до смартфонов, ноутбуков, телевизоров и умной бытовой техники. Первые устройства с Filogic 8000 ожидаются позже в этом году.

Как пишет Корреспондент, активность производителей выглядит особенно интересно ввиду того, что официальная спецификация IEEE 802.11bn еще не завершена. По текущему графику IEEE, стандарт Wi-Fi 8 должны утвердить только в середине или в конце 2028 года. Несмотря на это, Asus уже планирует выпустить свои первые роутеры с поддержкой Wi-Fi 8 в 2026 году. Такое оборудование будет базироваться на черновой версии стандарта и, вероятно, впоследствии потребует обновления прошивки для полного соответствия финальной спецификации.