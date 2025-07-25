Новая технология использует Wi-Fi для идентификации человека без каких-либо устройств

Ученые разработали инновационную технологию на основе искусственного интеллекта, которая позволяет идентифицировать людей через Wi-Fi сигналы без использования их гаджетов. Этот метод, основанный на уникальных "отпечатках" сигналов, вызывает как восхищение, так и беспокойство относительно приватности.

Технологию представили исследователи из Китая. Она будет работать на базе ИИ и отслеживать людей через Wi-Fi сигналы, даже если у них нет при себе ни одного электронного устройства. Этот метод опирается на анализ уникальных изменений в Wi-Fi сигналах, которые создаются телом человека во время движения, рассказывает 24 Канал со ссылкой на InterestingEngineering и работу опубликованную на arxiv.org.

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Такие изменения называют "Wi-Fi отпечатками", и они позволяют идентифицировать личность с точностью до 96,3% в группе из 30 человек.

Как это вообще работает?

По сути Wi-Fi сигналы – это радиоволны, которые используются для беспроводной связи между устройствами, например, роутерами и телефонами. Когда человек движется в зоне действия этих сигналов, его тело частично отражает или изменяет их траекторию, создавая уникальный "отпечаток". Это похоже на то, как эхо меняется в зависимости от формы помещения.

Благодаря ИИ эти изменения можно анализировать и даже отличить одного человека от другого по особенностям его движений или телосложения.

Технология работает благодаря глубокому обучению – метода ИИ, который позволяет системе "учиться" на основе большого количества данных. Исследователи использовали два датчика: один для передачи Wi-Fi сигналов, а другой для их приема.

Во время тестов они собирали данные о движениях людей в различных условиях, после чего ИИ создавал профиль для каждого человека. Даже в сложных средах, например, через стены или в толпе, точность распознавания оставалась высокой – до 86,7% при прохождении через препятствия.

Этот метод не требует от человека носить любое устройство, в отличие от традиционных систем отслеживания, которые полагаются на смартфоны или смарт-часы. Это делает технологию потенциально полезной для сфер безопасности, например, для выявления подозрительных лиц в общественных местах. Однако она также вызывает серьезные вопросы о приватности, ведь человек может быть идентифицирован без его согласия или осознания.

Насколько технология реальна для применения?

Исследователи отмечают, что их разработка еще нуждается в совершенствовании, чтобы работать в реальных условиях с большим количеством людей. Однако уже сейчас понятно, что сочетание Wi-Fi сигналов и ИИ открывает новые возможности для наблюдения, которые могут быть как полезными, так и опасными. Будущее этой технологии зависит от того, как общество и законодатели решат балансировать между безопасностью и правом на приватность, однако говорится о Китае, поэтому этот вопрос очевидно риторический.