Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
Техно Интернет Те, чого бракує Windows 11: як одна програма виправляє старі недоліки ОС
8 июня, 13:15
5

То, чего не хватает Windows 11: как одна программа исправляет старые недостатки ОС

Михаил Года

Windows 11 остается одной из самых популярных операционных систем, но многие ее ограничения продолжают раздражать пользователей. Часть функций Microsoft убрала без объяснений, а вернуть их без помощи сторонних средств почти невозможно.

Многие пользователи сталкиваются со странной ситуацией – система работает стабильно, но не позволяет настроить ряд важных мелочей, которые непосредственно влияют на комфорт работы. 24 Канал протестировал приложение, которое помогает вернуть доступ к нужным и полезным функциям системы.

Смотрите также Ваша компьютерная мышь очень грязная: вот как ее быстро и правильно почистить

Особенности Windows 11, которые раздражают всех нас

По сравнению с предыдущими версиями Windows Microsoft убрала возможность переносить панель на боковые стороны экрана или располагать ее вертикально. Для владельцев широкоформатных мониторов или дополнительных дисплеев в портретной ориентации такая функция была не декоративной особенностью, а способом эффективнее использовать рабочее пространство.

Еще одно спорное решение касается размера иконок на панели задач. В Windows 11 система использует значки размером 24×24 пикселей вместо привычных 32×32 пикселей. Из-за этого они могут выглядеть менее четкими на мониторах с высоким разрешением и становятся менее удобными для быстрого распознавания.

Не всех устраивает и поведение комбинации Alt+Tab. При работе с несколькими мониторами Windows показывает все открытые окна сразу, независимо от того, на каком дисплее находится курсор. Для многих пользователей это замедляет навигацию между программами.

Проблемы накапливаются и в системном трее. В зависимости от конфигурации компьютера мы не всегда можем скрыть отдельные системные значки, например, сети, звука, аккумулятора или кнопки быстрого перехода к рабочему столу. В результате область уведомлений постепенно перегружается элементами.

Как вернуть утраченные функции?

К счастью, для каждой отсутствующей функции в Windows существует приложение, которое ее добавляет или возвращает. В нашем случае бесплатная программа Windhawk может сделать так, что убранные из системы возможности снова становятся доступными пользователю.

В отличие от традиционных твиков реестра или ручного редактирования системных файлов, Windhawk использует модульный подход. Все, что нужно сделать нам, как пользователям – установить только те модификации, которые нам нужны, а каждую из них можно быстро отключить или удалить.

Проект доступен на официальном сайте Windhawk и на платформе GitHub. Разработчики поддерживают открытую систему проверки модификаций: каждый мод проходит через механизм pull request, имеет информацию об авторе и историю изменений. Это позволяет видеть происхождение каждого дополнения и отслеживать его развитие.

На сегодня каталог Windhawk насчитывает более 300 модов, созданных сообществом. Важным обновлением стал релиз версии 1.7 в конце 2025 года. Тогда в программу добавили предварительно скомпилированные модули для быстрой установки и обновления, возможность устанавливать предыдущие версии модификаций, а также расширенные инструменты поиска и фильтрации.

Самые популярные модификации Windhawk

Одним из самых известных дополнений стал Windows 11 Taskbar Styler. Это самый популярный мод в каталоге Windhawk.

Он позволяет изменять внешний вид панели задач с помощью готовых тем, созданных сообществом. Можно, например, сделать панель полупрозрачной или полностью прозрачной, а также превратить ее в док-панель в стиле macOS. Дополнительно доступны оформления, вдохновленные эпохой Windows XP и Windows Vista.

Впрочем, авторы предупреждают о возможных конфликтах с некоторыми другими программами для кастомизации Windows. В частности, проблемы могут возникать с утилитами TranslucentTB или ExplorerBlurMica, поскольку они используют схожие механизмы взаимодействия с интерфейсом системы.

Еще одним полезным модом стал Better File Sizes in Explorer Details. Он решает проблему, которая много лет беспокоит пользователей Проводника Windows, когда система не показывает размер папок в стандартной колонке "Размер".

Модификация может получать эти данные через популярный инструмент Everything Search или самостоятельно вычислять объем директорий. Кроме того, она совершенствует отображение размеров файлов, позволяя показывать значения в мегабайтах или гигабайтах вместо автоматического перехода к килобайтам. Также поддерживаются двоичные единицы измерения вроде KiB и MiB.

Windhawk часто сравнивают с PowerToys от Microsoft. Однако эти проекты решают разные задачи.

  • PowerToys добавляет в Windows новые инструменты для повышения производительности: менеджеры окон, утилиты для переименования файлов, средства предварительного просмотра документов и другие возможности.
  • Windhawk работает иначе. Он изменяет поведение самой операционной системы и возвращает функции, которые Microsoft убрала или скрыла. При этом все изменения сохраняются в одном месте, что значительно удобнее многочисленных правок реестра, которые легко забыть или потерять после обновлений системы.

Устанавливать Windhawk на корпоративный компьютер с жесткими требованиями безопасности – плохая идея. Однако для домашнего ПК утилита является способом устранить многие мелкие недостатки Windows 11 без сложных манипуляций с системными файлами.

Фактически Windhawk выполняет роль набора точечных улучшений для операционной системы. Он не меняет Windows радикально, но позволяет вернуть контроль над многими настройками, которых пользователям давно не хватает.

Связанные темы:

Windows 11
Советы Техно 24
Техно
Интернет