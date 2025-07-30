Windows 10 исполнилось 10 лет – операционная система стала доступной 29 июля 2015 года и быстро получила широкую популярность благодаря новым функциям и бесплатному обновлению для пользователей Windows 7 и 8. Однако уже в октябре 2025 года поддержка системы завершится, а пользователям придется делать выбор относительно обновления или смены ОС.

Чем запомнилась Windows 10?

Windows 10 официально представили осенью 2014 года, но для широкой общественности ее открыли только с июля 2015 года после длительного тестирования, известного как Technical Preview. Microsoft впервые позволила владельцам Windows 7 и 8/8.1 обновить свои устройства бесплатно, что помогло ОС быстро завоевать популярность, пишет 24 Канал.

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Начальный период развития Windows 10 не обошелся без трудностей – пользователей очень волновали вопросы сбора данных, поэтому это стало одной из причин усиления внимания к приватности в целом. Но со временем система стала настоящей иконой среди версий Windows, заняв почетное место рядом с Windows 7 и XP. Даже сейчас она остается популярной, чем Windows 11, хотя компания продвигает новейшую версию всеми возможными способами и также предлагает бесплатное обновление.

Десять лет развития Windows 10 ознаменовались появлением обновленного меню "Пуск", современного интерфейса, голосового помощника Cortana (который так и не заработал в Украине, а затем вообще закрылся) встроенного браузера Edge, Центра действий, Windows Hello и других функций. Не все нововведения стали популярными, однако усилия Microsoft сделали ОС удобной для многих. Мы также окончательно попрощались с многочисленными старыми программами, такими как Internet Explorer. Именно Windows 10 помогла пользователям осознать собственные права на приватность, а для самой компании стала знаковым продуктом.

Сейчас приближается завершение поддержки Windows 10 – 14 октября 2025 года она официально перестанет получать бесплатные обновления. Некоторые пользователи смогут продлить защиту на год за дополнительную оплату, но для большинства это станет поводом подумать о переходе на Windows 11 или альтернативы, например, на Linux.

Обратите внимание: в отдельном материале мы описали различные варианты после окончания поддержки для пользователей Windows 10.