Сколько компьютеров в мире до сих пор работает на Windows 10 и что теперь с ними будет
- 14 октября 2025 года Microsoft прекратила бесплатную поддержку Windows 10, что лишает пользователей обновлений безопасности.
- 49,05% пользователей перешли на Windows 11, 40,84% остаются на Windows 10 из-за технических ограничений, такие как отсутствие TPM 2.0.
14 октября 2025 года стало важной датой для миллионов людей по всему миру. Корпорация Microsoft официально прекратила бесплатную поддержку операционной системы Windows 10. Это означает, что одна из самых популярных ОС в истории больше не будет получать обновлений безопасности, что ставит под угрозу огромное количество компьютеров.
Сколько людей еще не обновились?
Согласно данным аналитического портала StatCounter, сегодня на Windows 11 перешли 49,05% пользователей. Наряду с этим 40,84% все еще пользуются старой системой Windows 10. Еще более старую версию, Windows 7, до сих пор не удалили 9,15% людей. Есть и такие, что по каким-то причинам все еще остаются верными Windows XP – таких пока только 0,3%, пишет 24 Канал.
Как можно понять, несмотря на выход Windows 11 еще в 2021 году, ее предшественница все еще удерживает достаточно высокие позиции. Частично это вина самой Microsoft, поскольку компания требует для установки "одиннадцатки" модуль безопасности TPM 2.0, который не устанавливался в компьютерах ранее. Таким образом миллионы устройств, которые технически все еще исправны и мощные, не могут обновиться.
Вероятно, Microsoft ожидала, что люди побегут тратить деньги на новые ПК, чтобы получить доступ к Windows 11 (возможно, даже надеялась, что выбор хотя бы частично упадет на ее собственные устройства Surface Laptop), но статистика показывает, что не все были к этому готовы.
В чем опасность старой операционной системы?
Главная проблема заключается в том, что без регулярных обновлений безопасности операционная система становится уязвимой к вирусам и вредоносному программному обеспечению. Хотя компьютер продолжит работать, любые новые "дыры" в системе безопасности, которые найдут хакеры, уже не будут исправлены разработчиком. Это создает значительные риски для сохранения личных данных, банковской информации и другой конфиденциальной информации.
Со временем проблема будет только усиливаться. Разработчики стороннего программного обеспечения, включая браузерами и играми, постепенно прекратят тестировать свои продукты на совместимость с Windows 10. Некоторые игровые студии уже объявили о прекращении поддержки устаревшей ОС в своих новых проектах.
Какие варианты?
Итак, перед пользователями возникает несколько вариантов действий:
- Обновиться до Windows 11, что, очевидно, рекомендует сама Microsoft.
- Приобрести новый компьютер.
- Платные обновления безопасности (ESU). Microsoft предлагает программу расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates) для корпоративных клиентов и индивидуальных пользователей за отдельную плату. Это позволит получать критические обновления еще в течение трех лет, однако стоимость этой услуги ежегодно будет расти.
- Продолжать пользоваться Windows 10 на свой страх и риск.