14 октября 2025 года стало важной датой для миллионов людей по всему миру. Корпорация Microsoft официально прекратила бесплатную поддержку операционной системы Windows 10. Это означает, что одна из самых популярных ОС в истории больше не будет получать обновлений безопасности, что ставит под угрозу огромное количество компьютеров.

Сколько людей еще не обновились?

Согласно данным аналитического портала StatCounter, сегодня на Windows 11 перешли 49,05% пользователей. Наряду с этим 40,84% все еще пользуются старой системой Windows 10. Еще более старую версию, Windows 7, до сих пор не удалили 9,15% людей. Есть и такие, что по каким-то причинам все еще остаются верными Windows XP – таких пока только 0,3%, пишет 24 Канал.

Как можно понять, несмотря на выход Windows 11 еще в 2021 году, ее предшественница все еще удерживает достаточно высокие позиции. Частично это вина самой Microsoft, поскольку компания требует для установки "одиннадцатки" модуль безопасности TPM 2.0, который не устанавливался в компьютерах ранее. Таким образом миллионы устройств, которые технически все еще исправны и мощные, не могут обновиться.

Вероятно, Microsoft ожидала, что люди побегут тратить деньги на новые ПК, чтобы получить доступ к Windows 11 (возможно, даже надеялась, что выбор хотя бы частично упадет на ее собственные устройства Surface Laptop), но статистика показывает, что не все были к этому готовы.

В чем опасность старой операционной системы?

Главная проблема заключается в том, что без регулярных обновлений безопасности операционная система становится уязвимой к вирусам и вредоносному программному обеспечению. Хотя компьютер продолжит работать, любые новые "дыры" в системе безопасности, которые найдут хакеры, уже не будут исправлены разработчиком. Это создает значительные риски для сохранения личных данных, банковской информации и другой конфиденциальной информации.

Со временем проблема будет только усиливаться. Разработчики стороннего программного обеспечения, включая браузерами и играми, постепенно прекратят тестировать свои продукты на совместимость с Windows 10. Некоторые игровые студии уже объявили о прекращении поддержки устаревшей ОС в своих новых проектах.

Какие варианты?

