На рынке операционок новый лидер: кому уступила Windows 10

Windows 11 официально стала самой популярной настольной операционной системой, обойдя Windows 10 с долей рынка 52%. Это важный шаг для Microsoft, ведь поддержка Windows 10 завершается в октябре 2025 года.

Спустя почти четыре года после релиза в октябре 2021 года Windows 11 наконец заняла лидерские позиции на рынке настольных операционных систем. По данным StatCounter, ее доля достигла 52%, тогда как Windows 10 опустилась до 44,6%. Это смещение стало возможным благодаря активным усилиям Microsoft и приближению конца поддержки старой версии ОС, рассказывает 24 Канал.

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Почему Windows 11 набирает обороты

Windows 11 долгое время отставала от Windows 10 из-за строгих требований к оборудованию, в частности необходимости TPM 2.0 и современных процессоров. Многие пользователи не могли обновиться без замены своих устройств. В 2023 году просочились данные, что Windows 11 использовалась на более 400 миллионах устройств, но это заняло вдвое больше времени, чем Windows 10, которая достигла этого показателя за год. Однако в 2025 году ситуация изменилась.

В январе доля Windows 11 составляла 36,65%, а к июлю выросла до 51,77%. Windows 10 начала постепенно терять позиции, опустившись до 45,02% в июле 2025 года.

Геймеры стали одними из первых, кто массово перешел на новую ОС: еще в сентябре 2024 года Windows 11 стала самой популярной среди игроков на ПК.

Microsoft также активно продвигает обновление, используя полноэкранные оповещения для пользователей с несовместимым оборудованием, призывая их обновить свои компьютеры. Кроме того, приближение конца поддержки Windows 10 (14 октября 2025 года) стимулирует переход на новую систему.

Напомним, что компания предлагает бесплатный год дополнительных обновлений безопасности для Windows 10, если пользователи активируют Windows Backup и синхронизируют документы с OneDrive. В противном случае обновления будут стоить 30 долларов в год.

Новые функции Windows 11, такие как оптимизация производительности, усиленная безопасность и интеграция с AI-инструментами, также делают ее привлекательной для бизнеса и индивидуальных пользователей. Microsoft делает ставку на AI-функции в новых Copilot+ ПК, которые требуют специальных нейронных процессоров (NPU).

В общем пользователи часто акцентируют на том, что Windows 11 быстрее и удобнее, а еще она активно развивается и дополняется различными приложениями и обновлениями таких культовых программ, как Блокнот или Paint.