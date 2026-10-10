Windows 11 теперь позволяет нескольким программам использовать камеру одновременно

Пользователи Windows 11 получили долгожданное обновление системы, которое кардинально меняет привычный способ работы с веб-камерой. Отныне операционная система позволяет запускать видеотрансляцию сразу в нескольких приложениях.

Как это работает

Раньше операционная система Microsoft предоставляла доступ к веб-камере только одной программе за раз, поэтому другие сервисы мгновенно выдавали ошибку или показывали черный экран. Разработчики решили эту давнюю проблему в последних обновлениях Windows 11 перед выпуском версии 26H2, пишет 24 Канал.

Теперь несколько совместимых программ могут одновременно получать видеопоток с одного устройства, что значительно упрощает проведение онлайн-трансляций и рабочих видеоконференций. Эта функция пригодится, если вы хотите общаться в видеочате и параллельно вести стрим игры на платформах Twitch или YouTube.

Как включить функцию в настройках

Для активации новой возможности не нужно искать и загружать стороннее программное обеспечение, поскольку инструмент встроен непосредственно в системное меню Windows 11.

Пользователю достаточно открыть "Настройки", перейти в раздел "Bluetooth и устройства", а затем выбрать пункт "Камеры". В списке следует нажать на нужную веб-камеру и перевести тумблер возле параметра "Разрешить нескольким приложениям использовать камеру одновременно" в активное состояние. После этого совместимые приложения смогут получать изображение параллельно.

Технические ограничения и совместимость

Несмотря на удобство, разработчики обращают внимание на несколько важных нюансов.