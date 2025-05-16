Соцсеть Илона Маска снова продает синие галочки террористам и подсанкционным организациям

Платформа X Илона Маска снова оказалась в центре скандала –Соцсеть принимает деньги от подсанкционных лиц, в частности террористических группировок, давая им синие галочки. Новый отчет разоблачает, как экстремисты обходят блокировки и возвращаются на платформу, получая еще больше видимости.

Они снова здесь

Социальная сеть X, которая принадлежит Илону Маску, снова продает верификационные отметки подсанкционным лицам, включая террористические организации. Это следует из свежего отчета Tech Transparency Project (TTP), охватывающего период с ноября 2024 года по апрель 2025-го. Как установили исследователи, платформа не только принимает деньги от террористов, но и в некоторых случаях предоставляет им статус "ID verified", что предусматривает дополнительную проверку личности, сообщает 24 Канал.

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В документе приводятся примеры аккаунтов, связанных с такими группировками, как "Хезболла", хуситы, ХАМАС и боевые формирования из Ирака и Сирии. Некоторые из них ранее были заблокированы, однако сейчас снова активны – например, из-за создания новых аккаунтов. Среди фигурантов – даже сын Муаммара Каддафи й дочь Саддама Хусейна, которые давно находятся под американскими санкциями, но получили синие отметки от X.

Это уже второе аналогичное расследование TTP – предыдущий отчет, обнародован в 2024 году, обнаружил более двух десятков верифицированных аккаунтов, связанных с террористическими организациями. Тогда X обещала обеспечить безопасную и законную платформу и удалила некоторые аккаунты. Но, как свидетельствует нынешнее исследование, многие из них быстро вернулись.

Стоит отметить, что премиум-подписка X, которая стоит 8 долларов в месяц, предоставляет не только синюю галочку, но и алгоритмический приоритет публикациям. Это дает возможность экстремистам эффективнее распространять пропаганду, используя преимущества платформы.

Особое внимание авторы отчета уделили аккаунтам хуситов – в частности профилю Махди аль-Машата, лидера Высшего политического совета группировки. По данным Минфина США, он сотрудничает с российскими властями, включая диктатора Путина. Многие из этих аккаунтов остаются активными, несмотря на санкции и военные действия, в которых США непосредственно задействованы.

Независимые журналисты, например авторы издания Gizmodo, подтвердили, что аккаунт одного из основателей "Хезболлы", Субхи Туфайли, до сих пор активен и имеет синюю галочку. На странице Туфайли размещены многочисленные видео, где он критикует Израиль и комментирует события в Газе.

Кроме репутационного удара, деятельность X может иметь и юридические последствия. Согласно правилам Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), американским компаниям запрещено вести любые финансовые операции с подсанкционными лицами без соответствующего разрешения правительства США. Никаких подтверждений, что X имеет такие разрешения, пока нет.

X традиционно не отвечает на обращения журналистов. В прошлый раз компания сама заявляла, что "будет принимать меры в случае необходимости", но пока непонятно, изменила ли она свою политику. Исполнительный директор Campaign for Accountability Мишель Куперсмит отметила, что все эти аккаунты смогла обнаружить небольшая команда аналитиков через публичный поиск, поэтому непонятно, почему этого не может сделать многомиллиардная компания.

Несмотря на то, что Маск после приобретения Twitter в 2022 году обещал создать платформу "приветливую для всех", пока X, похоже, стала приветливой даже для тех, кто находится под санкциями и представляет угрозу безопасности всего мира. Ситуация вызывает серьезные вопросы относительно приоритетов компании, ее подхода к модерации контента и соблюдения законодательства США.