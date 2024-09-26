X усилила модерацию и собирается изменить работу функции блокировки страниц

Соцсеть X начала активнее бороться с токсичным контентом. Опубликованный отчет демонстрирует, что в X возросла модерация аккаунтов, и это привело к массовым удалениям в первой половине 2024 года. Таким образом X пытается продемонстрировать обеспокоенным рекламодателям свои усилия по борьбе с токсичностью на платформе.

В отчете, как сообщает Engadget, предоставляется информация о мерах модерации платформы и ее усилия, направленные на безопасность пользователей.

А тем временем Соцсеть Bluesky, главный конкурент X, быстро растет благодаря проблемам Илона Маска

Согласно данным, в первой половине 2024 года X заблокировала почти 5,3 миллиона аккаунтов – это более чем втрое больше, чем 1,6 миллиона аккаунтов, заблокированных за тот же период в 2022 году.

– это более чем втрое больше, чем 1,6 миллиона аккаунтов, заблокированных за тот же период в 2022 году. Кроме того, более 10,6 миллиона сообщений было удалено или обозначены как такие, нарушающие правила платформы, причем почти половина из них (4,9 миллиона) было удалено за нарушение политики X по языка вражды.

или обозначены как такие, нарушающие правила платформы, причем почти половина из них (4,9 миллиона) было удалено за нарушение политики X по языка вражды. Среди других основных категорий – посты, содержащие оскорбления или преследования (2,6 миллиона) и контент с изображением насилия (2,2 миллиона).

Интересно, что отчет пытается продемонстрировать, что с момента приобретения Илоном Маском платформы, которая ранее была известна как Twitter, заметно увеличился объем заблокированного токсичного контента. Отмечается, что во второй половине 2021 года Twitter заблокировал примерно 1,3 миллиона аккаунтов и обозначил 4,3 миллиона сообщений как такие, нарушающие правила.



Данные из отчета / Фото X

Несмотря на всплеск усилий по модерации, X утверждает, что менее 1% всех сообщений на платформе нарушают ее правила, хотя беспокойство со стороны рекламодателей и правозащитных групп не исчезает.

В отчете также отмечается, что X получила 18 737 запросов от государственных органов по раскрытию данных, большинство из которых происходят из Европейского Союза. В 53% случаев X удовлетворила эти запросы.

Кроме того, компания получила 72 703 запроса от государственных органов на удаление контента, причем Япония лидировала с 46 648 запросами, за ней шла Турция с 9 364 запросами. X удовлетворила более 70% этих запросов на удаление контента.

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X меняет функцию блокировки

Недавно Илон Маск сообщил на своей странице о том, что X изменит работу функции блокировки страниц пользователей. Ранее в случае блокировки одним пользователем другого, оба аккаунта теряли доступ к контенту и взаимодействию.



X изменит функцию блокировки / Скриншот 24 Канала

Теперь это будет работать по-другому. Пользователи смогут видеть публикации и комментарии друг друга, но не смогут взаимодействовать с ними.