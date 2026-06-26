ИИ-экспансия Apple: Google Gemini стал официальным помощником для разработчиков в Xcode 266

Компания Apple продолжает расширять интеграцию искусственного интеллекта в свои инструменты для разработчиков. С выходом обновления Xcode 26.6 программисты получили возможность использовать Google Gemini в качестве умного помощника при написании кода, что дополняет уже существующие решения от конкурентов.

ИИ-экспансия Apple: Google Gemini стал официальным помощником для разработчиков в Xcode 26.6

Apple делает большой шаг навстречу разработчикам. В свежем обновлении Xcode 26.6 появилась официальная поддержка искусственного интеллекта Google Gemini. Теперь создавать приложения для iPhone и Mac станет еще проще и быстрее.

Как сообщает профильное издание 9to5Mac, стабильная версия Xcode 26.6 уже доступна для скачивания. Главная фишка релиза — интеграция третьего крупного ИИ-помощника непосредственно в рабочую среду.

Для тех, кто не в курсе: Xcode — это основная программа (интегрированная среда разработки), в которой программисты пишут код для всей экосистемы Apple. ИИ-помощники здесь работают как сверхразумный автозаполнитель. Они анализируют написанное, предлагают готовые фрагменты кода, мгновенно находят ошибки и объясняют сложные алгоритмы, что значительно экономит время.

Какие ИИ-инструменты теперь доступны разработчикам?

Google Gemini стал новым официальным ИИ-провайдером в Xcode. Он присоединился к уже знакомым разработчикам инструментам:

Anthropic Claude Agent;

OpenAI Codex.

Интересно, что тестировщики бета-версии Xcode 27 имели доступ к Gemini ещё с 10 июня. Теперь же технология вышла из бета-тестирования и доступна абсолютно всем в стабильной сборке.

Мы писали: WWDC 2026: Apple анонсировала iOS 27 — с календарем цикла и новыми фишками для iPhone.

Что ещё изменилось в Xcode 26.6?

Помимо интеграции искусственного интеллекта, обновление принесло важные технические улучшения:

Новая версия Swift: среда получила язык программирования Swift 6.3.3.

среда получила язык программирования Swift 6.3.3. Обновленные SDK: добавлены наборы инструментов для создания приложений под свежие операционные системы — iOS 26.5, iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 и macOS 26.5.

добавлены наборы инструментов для создания приложений под свежие операционные системы — iOS 26.5, iPadOS 26.5, tvOS 26.5, watchOS 26.5, visionOS 26.5 и macOS 26.5. Свобода выбора ИИ: благодаря поддержке протокола Agent Client Protocol разработчики могут подключать и другие совместимые ИИ-агенты.

Конечно, не обошлось без традиционного исправления ошибок и общего повышения стабильности системы.

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Важно! Пока разработчики получают инструменты для систем версии 26.5, Apple уже активно тестирует следующие платформы. В частности, 16 июня компания выпустила бета-версии iOS 26.6, iPadOS 26.6 и macOS Tahoe 26.6. Текущая ветка сосредоточена на стабильности, безопасности Apple Maps и мелких оптимизациях (например, появилось предупреждение о лимите в 20 000 заблокированных контактов).

Напомним, что масштабное партнерство Apple и Google в сфере ИИ является частью глобальной стратегии. Новая система Apple Intelligence и обновленная Siri в будущей iOS 27 будут основываться именно на технологиях семейства Gemini. Кстати, конференция WWDC 2026, на которой были представлены эти изменения, стала знаковой — это было последнее выступление Тима Кука в качестве действующего генерального директора Apple.

Обновление аппаратной экосистемы

Параллельно с программным обеспечением Apple обновляет и линейку аксессуаров. Сейчас среди актуальных новинок компании:

трекеры Apple AirTag 2 для поиска ключей и вещей;

для поиска ключей и вещей; Беспроводные наушники AirPods 4 и флагманские AirPods Pro 3 ;

и флагманские ; Официальный кабель Beats USB-A to USB-C, оптимизированный специально для CarPlay.

Почему это решение Apple важно?

Интеграция Google Gemini в Xcode показывает, что Apple не пытается запереть разработчиков в "золотой клетке" собственных технологий. Вместо этого компания предоставляет свободу выбора, позволяя использовать лучшие языковые модели на рынке. Это значительно ускорит появление новых качественных приложений для iPhone, iPad и Mac.