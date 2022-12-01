Презентация смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro отменена из-за смерти бывшего главы Китая

Флагманские смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro придется подождать, как и новую оболочку MIUI 14, поскольку компания вдруг отменила презентацию. Тем временем реальный смартфон уже продали на платформе подержанных устройств в Китае.

Xiaomi планировала представить свои первые модели на процессоре SoC Snapdragon 8 Gen 2 уже сегодня, 1 декабря. Производитель не говорит о причинах отмены, однако источники в китайских СМИ говорят, что это связано со смертью бывшего главы КНР Цзян Цзэминя. Он скончался 30 ноября в возрасте 96 лет.

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Что известно

Новая дата презентации Xiaomi 13 и 13 Pro пока неизвестна. Вероятно, компания сообщит ее дополнительно позже.

Тем временем, как пишет Mydrivers, неизвестный владелец нового смартфона продал флагманский Xiaomi 13 Pro через платформу подержанных устройств, после чего в сети появилось множество фотографий телефона с включенным экраном. Судя по этой утечке, новинка имеет такой же дизайн, как на ранее опубликованных рендерах. Сзади размещается большой квадратный блок с тройной камерой. В базовой версии смартфон оснащен 128 гигабайтами флэш-памяти.



Проданный раньше срока Xiaomi 13 Pro / Фото Mydrivers

В ответ на эту утечку Xiaomi сделала заявление, в котором повторила, что будет прекращать сотрудничество с теми, кто не соблюдает соглашение о неразглашении. Кроме того, компания не исключает обращения в суд в соответствии с положениями соглашения о неразглашении.

Кстати, вместе с Xiaomi свою презентацию 2 декабря отменила другая китайская компания, iQOO. Она также не говорит о причинах и не называет новых дат.