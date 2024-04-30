Xiaomi выпустила 10 000 электромобилей только за первые 32 дня производства

Компания Xiaomi, которую мы привыкли воспринимать в основном как производителя смартфонов, подалась на неизведанный для себя рынок электромобилей. Прошло несколько лет с тех пор, как мы впервые услышали о ее намерениях выпускать машины, как мы уже увидели первые экземпляры.

Первые 10 тысяч

Через месяц после запуска своего первого электромобиля Xiaomi заявляет о больших производственных показателях модели SU7. Компания говорит, что такие объемы производства поддерживаются обнадеживающим количеством заказов.

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Мы увидели первую модель Xiaomi SU7 в ноябре 2023 года. Как и предполагали тогда эксперты рынка, Xiaomi хотела привлечь потенциальных покупателей из своей существующей клиентской базы, которая насчитывает 20 миллионов пользователей смартфонов в Китае, предлагая целостную систему между SU7 и другими устройствами Xiaomi. Именно так и произошло.

За первые 27 минут после поступления машин в продажу производитель получил более 50 000 заказов, создав список ожидания до семи месяцев. Это заставило Xiaomi переосмыслить свою производственную стратегию и попытаться выпустить больше SU7, чем планировалось изначально, чтобы не отставать от спроса. Несмотря на то, что Xiaomi является новичком в производстве электромобилей, компания, похоже, использует свой производственный опыт, и ее сборочные линии в Китае работают на полную.



Xiaomi SU7 / Фото Xiaomi Automobile/Weibo

Количество заказов на Xiaomi SU7 уже превысило 75 000

Согласно сообщению Xiaomi Automobile в Weibo, заказы на SU7 достигли 75 723 единиц за первые 28 дней с момента его запуска в Китае. Чтобы не отставать от растущего портфеля заказов, Xiaomi наращивает производство электромобилей, надеясь выпустить 100 000 электромобилей SU7 в этом году.

Компания уже на пути к этому, поскольку технологическая компания, празднует свою 10 000-ю сборку всего через 32 дня после запуска SU7. Из них 5 781 электромобиль SU7 уже доставлен в Китай, а компания тем временем намекает на планы выхода на новые рынки:

Мы верим, что однажды автомобили Xiaomi будут ездить по всем дорогам мира!

– говорят в компании.

SU7 был запущен в трех отдельных вариантах: Standard, Pro и Max – по цене 215 900 юаней (29 850 долларов), 245 900 юаней (34 000 долларов) и 299 900 юаней (41 450 долларов) соответственно. На прошлой неделе основатель, председатель правления и генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что компания планирует поставить 10 000 SU7 уже в июне.