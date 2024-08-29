Xiaomi хочет выпустить смартфон без всяких кнопок, а потом сделать это мейнстримом

Хотя идея смартфонов без копок и отверстий не нова, до сих пор мы не видели ничего, что было бы массовым и востребованным у пользователей. Китайский производитель Xiaomi хочет это изменить.

Как это будет

На одном из сайтов о технологиях появился эксклюзив, который ссылается на слова неназванного информатора. Он утверждает, что имеет эксклюзивную информацию о смартфоне без кнопок, который Xiaomi планирует выпустить в 2025 году.

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В сообщении говорится, что еще не выпущенный телефон якобы имеет кодовое название "zhuque", что отсылает к китайской мифологии "Птицы-паразита".

Он будет работать на следующем процессоре Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 4, который еще также не был анонсирован, и сможет похвастаться селфи-камерой под дисплеем.

При этом ничего не сказано о том, будет ли в нем разъем для наушников, но можно предположить, что его, как и кнопок, не будет. Таким образом все это вместе будет давать смартфону лучшую на рынке защиту от влаги.

По словам утечки, проект находится на ранней стадии, поэтому не так много можно сказать о том, как будет реализована разблокировка и регулировка громкости. Возможно, смартфон будет полагаться на управление жестами или чувствительность к давлению. В конце, Xiaomi может отказаться от всего этого и перейти на полное голосовое управление, что сделает телефон более доступным для людей с недостатками зрения или ограниченными двигательными навыками.

Хотя бескнопочные телефоны мы уже видели в многочисленных концептах и даже в готовых образцах от различных компаний, на этот раз за дело берется бренд, чьи смартфоны являются третьими самыми продаваемыми в мире. Можно сказать, что именно эта компания имеет наибольшие шансы на успех, если не считать Samsung и Apple, которые не представляли ничего подобного Среди своих идей и концептов.