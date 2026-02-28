На рынке умных браслетов и часов снова новый лидер

Xiaomi снова возглавила мировой рынок носимой электроники по итогам 2025 года. Компания достигла показателя в 18% поставок и опередила даже Apple и Huawei. Конкуренция между лидерами стала максимально плотной, а ключевым фактором выбора для пользователей все чаще становится не "железо", а экосистема.

По данным аналитической компании Omdia, в 2025 году Xiaomi вернула себе лидерство на глобальном рынке носимой электроники, сообщает Gizmochina. Доля производителя составила 18%. Для сравнения, Apple получила 17%, а Huawei – 16%.

Кто еще входит в пятерку лидеров?

В первую пятерку также вошли Samsung с 9% и Garmin с 5%. Такая разница в пределах нескольких процентов между тройкой лидеров означает, что любой сильный квартал может изменить расположение сил.

Аналитики отмечают: конкуренция в сегменте носимых устройств больше не сводится только к техническим характеристикам. Раньше производители соревновались за более яркие экраны, большее количество датчиков или длительное время автономной работы. Теперь все чаще решающим фактором становится экосистема.

Чем глубже интеграция между смартфоном, планшетом, автомобилем и устройствами “умного дома”, тем сильнее пользователь привязывается к бренду. Именно это формирует долгосрочную лояльность и стимулирует повторные покупки.

Xiaomi делает ставку на массовость и экосистему

Успех Xiaomi в 2025 году связывают не с одним прорывным продуктом, а с широким охватом разных ценовых сегментов. Линейка Mi Band продолжает демонстрировать высокие продажи в доступном классе, сообщает ITHome. В то же время базовые версии смарт-часов помогают компании повышать среднюю стоимость устройств в портфеле.

Кроме того, Xiaomi активно развивает собственную экосистему: носимые гаджеты интегрируются с другими продуктами бренда – от смартфонов и планшетов до электромобилей и устройств умного дома. Такой подход усиливает взаимосвязь между категориями и удерживает пользователя внутри экосистемы.

Кто лидирует в премиум-сегменте?

Apple сохраняет лидерские позиции в премиальном сегменте. Ее носимые устройства традиционно выигрывают благодаря тесной интеграции с iPhone, высокому качеству сборки и постоянному расширению функций для мониторинга здоровья.

Компания активно развивает инструменты для отслеживания физической активности и состояния организма, что делает ее продукты привлекательными для пользователей, которые ищут не просто фитнес-браслет, а персонального цифрового помощника для здоровья.

Гаджеты для здоровья продолжают эволюционировать

Отдельная тенденция рынка – развитие функций мониторинга здоровья. Отрасль постепенно отходит от базовых показателей вроде подсчета шагов и измерения пульса. Все больше брендов внедряют непрерывный мониторинг более сложных параметров.

Параллельно производители экспериментируют с более легкими и компактными формфакторами, чтобы сделать устройства более удобными для круглосуточного ношения.

Учитывая то что доли Xiaomi, Apple и Huawei отличаются менее чем на несколько процентов, уже в этом году рейтинг может измениться снова. Рынок носимой электроники вступает в фазу, где первое место определяют не только продажи, а стратегия построения экосистемы.