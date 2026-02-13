Компания Xiaomi уже имеет несколько флагманов в серии Xiaomi 17, а теперь, по данным утечек, готовит еще одну модель – Xiaomi 17 Max. Хотя официального подтверждения нет, многочисленные инсайды позволяют составить довольно четкое представление о будущем устройстве. Об этом пишет Gizmochina.

Чем Xiaomi 17 Max будет отличаться от других моделей серии?

Батарея 8000 мА-ч – главная ставка. Самая громкая характеристика Xiaomi 17 Max – аккумулятор емкостью 8000 мА-ч. Это больше, чем у Xiaomi 17 Pro Max, который, по слухам, оснащен батареей на 7500 мА-ч.

Для сравнения, флагманы от Samsung или Apple не предлагают подобной емкости. Такой показатель позволит Xiaomi делать акцент на многодневной автономности, активном гейминге и длительном просмотре видео без подзарядки.

Ожидается поддержка 100 Вт проводной зарядки и 50 Вт беспроводной. Такие же параметры приписывают и Pro Max, вместе с 22,5 Вт обратной беспроводной зарядки.

Большой плоский OLED-дисплей. Название Max намекает на большой экран. По предварительным данным, смартфон получит плоский OLED-дисплей диагональю 6,8 или 6,9 дюйма. Для сравнения, Pro Max имеет 6,9-дюймовую 2K OLED-панель с частотой 120 Гц.

В то же время Xiaomi 17 Max не получит второго дисплея на задней панели, который приписывают моделям Pro и Pro Max. Известный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что дизайн Max будет ближе к стандартному Xiaomi 17.

Такой подход поможет сохранить четкую иерархию в линейке: Pro Max останется более экспериментальным, а Max сделает ставку на автономность и масштаб без усложнения конструкции.

Флагманский процессор Snapdragon. Под капотом ожидается чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 – тот же, что и у Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max. Это означает одинаковый уровень производительности в играх, многозадачности и работе с AI-функциями.

Таким образом, разница между моделями, вероятно, будет заключаться не в быстродействии, а в батарее, камерах и дизайне.

Камеры – противоречивые утечки. Информация о камерах пока что разнится. Ранние слухи утверждали, что Xiaomi 17 Max получит основной сенсор OmniVision Light Fusion 950, как у базовой модели, но с улучшенной обработкой изображений. Также упоминался перископический телеобъектив, который мог бы превзойти большинство моделей серии, кроме Ultra.

Как пишет Huawei Central, более поздние утечки говорят о значительно более амбициозной конфигурации: 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HPE размером 1/1.4 дюйма, 50-мегапиксельный перископ на базе сенсора Sony IMX8 и 50-мегапиксельную ультраширокую камеру.

Если эти данные подтвердятся, Xiaomi 17 Max будет существенно сильнее стандартного Xiaomi 17 с тремя 50 Мп сенсорами. При этом ожидается продолжение сотрудничества с Leica.

Поскольку утечки не полностью совпадают, возможно, компания меняла конфигурацию на разных этапах тестирования. Сейчас логично предположить, что 17 Max расположится выше базовой модели по возможностям камер, но ниже Xiaomi 17 Ultra.

Место в линейке и дата запуска. В текущей иерархии Xiaomi 17 является базовым флагманом, Pro и Pro Max добавляют нестандартные дизайнерские элементы, Ultra ориентируется на мобильную фотографию, а Max, вероятно, станет моделью с максимальной автономностью.

Запуск в Китае ожидается во втором квартале 2026 года, вероятно в апреле. В этот же период могут дебютировать и другие флагманы, в частности Vivo X300s и Oppo Find X9s.

Относительно глобального рынка ситуация менее определенная. По предварительным данным, международно могут выйти только Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra, тогда как 17 Max рискует остаться эксклюзивом для Китая.