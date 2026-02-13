Компанія Xiaomi вже має кілька флагманів у серії Xiaomi 17, а тепер, за даними витоків, готує ще одну модель – Xiaomi 17 Max. Хоча офіційного підтвердження немає, численні інсайди дозволяють скласти доволі чітке уявлення про майбутній пристрій. Про це пише Gizmochina.

Чим Xiaomi 17 Max відрізнятиметься від інших моделей серії?

Батарея 8000 мА·год – головна ставка. Найгучніша характеристика Xiaomi 17 Max – акумулятор ємністю 8000 мА·год. Це більше, ніж у Xiaomi 17 Pro Max, який, за чутками, оснащений батареєю на 7500 мА·год.

Для порівняння, флагмани від Samsung чи Apple не пропонують подібної ємності. Такий показник дозволить Xiaomi робити акцент на кількаденній автономності, активному геймінгу та тривалому перегляді відео без підзарядки.

Очікується підтримка 100 Вт дротової зарядки та 50 Вт бездротової. Такі ж параметри приписують і Pro Max, разом із 22,5 Вт зворотної бездротової зарядки.

Великий плаский OLED-дисплей. Назва Max натякає на великий екран. За попередніми даними, смартфон отримає плаский OLED-дисплей діагоналлю 6,8 або 6,9 дюйма. Для порівняння, Pro Max має 6,9-дюймову 2K OLED-панель із частотою 120 Гц.

Водночас Xiaomi 17 Max не отримає другого дисплея на задній панелі, який приписують моделям Pro та Pro Max. Відомий інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що дизайн Max буде ближчим до стандартного Xiaomi 17.

Такий підхід допоможе зберегти чітку ієрархію в лінійці: Pro Max залишиться більш експериментальним, а Max зробить ставку на автономність і масштаб без ускладнення конструкції.

Флагманський процесор Snapdragon. Під капотом очікується чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 – той самий, що й у Xiaomi 17, 17 Pro та 17 Pro Max. Це означає однаковий рівень продуктивності в іграх, багатозадачності та роботі з AI-функціями.

Таким чином, різниця між моделями, ймовірно, полягатиме не в швидкодії, а в батареї, камерах і дизайні.

Камери – суперечливі витоки. Інформація щодо камер поки що різниться. Ранні чутки стверджували, що Xiaomi 17 Max отримає основний сенсор OmniVision Light Fusion 950, як у базової моделі, але з покращеною обробкою зображень. Також згадувався перископічний телеоб’єктив, який міг би перевершити більшість моделей серії, окрім Ultra.

Як пише Huawei Central, пізніші витоки говорять про значно амбітнішу конфігурацію: 200-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL HPE розміром 1/1.4 дюйма, 50-мегапіксельний перископ на базі сенсора Sony IMX8 та 50-мегапіксельну ультрашироку камеру.

Якщо ці дані підтвердяться, Xiaomi 17 Max буде суттєво сильнішим за стандартний Xiaomi 17 із трьома 50 Мп сенсорами. При цьому очікується продовження співпраці з Leica.

Оскільки витоки не повністю збігаються, можливо, компанія змінювала конфігурацію на різних етапах тестування. Наразі логічно припустити, що 17 Max розташується вище за базову модель за можливостями камер, але нижче за Xiaomi 17 Ultra.

Місце в лінійці та дата запуску. У поточній ієрархії Xiaomi 17 є базовим флагманом, Pro та Pro Max додають нестандартні дизайнерські елементи, Ultra орієнтується на мобільну фотографію, а Max, імовірно, стане моделлю з максимальною автономністю.

Запуск у Китаї очікується у другому кварталі 2026 року, ймовірно у квітні. У цей же період можуть дебютувати й інші флагмани, зокрема Vivo X300s та Oppo Find X9s.

Щодо глобального ринку ситуація менш визначена. За попередніми даними, міжнародно можуть вийти лише Xiaomi 17 і Xiaomi 17 Ultra, тоді як 17 Max ризикує залишитися ексклюзивом для Китаю.