За даними аналітичної компанії Omdia, у 2025 році Xiaomi повернула собі лідерство на глобальному ринку носимої електроніки, повідомляє Gizmochina. Частка виробника склала 18%. Для порівняння, Apple отримала 17%, а Huawei – 16%.

Дивіться також Xiaomi готує новий флагман із рекордною батареєю та OLED-дисплеєм

Хто ще входить до п'ятірки лідерів?

До першої п'ятірки також увійшли Samsung із 9% та Garmin із 5%. Така різниця в межах кількох відсотків між трійкою лідерів означає, що будь-який сильний квартал може змінити розташування сил.

Аналітики наголошують: конкуренція в сегменті носимих пристроїв більше не зводиться лише до технічних характеристик. Раніше виробники змагалися за яскравіші екрани, більшу кількість датчиків або триваліший час автономної роботи. Тепер усе частіше вирішальним чинником стає екосистема.

Чим глибша інтеграція між смартфоном, планшетом, автомобілем та пристроями “розумного дому”, тим сильніше користувач прив'язується до бренду. Саме це формує довгострокову лояльність і стимулює повторні покупки.

Xiaomi робить ставку на масовість і екосистему

Успіх Xiaomi у 2025 році пов'язують не з одним проривним продуктом, а з широким охопленням різних цінових сегментів. Лінійка Mi Band продовжує демонструвати високі продажі в доступному класі, повідомляє ITHome. Водночас базові версії смартгодинників допомагають компанії підвищувати середню вартість пристроїв у портфелі.

Крім того, Xiaomi активно розвиває власну екосистему: носимі гаджети інтегруються з іншими продуктами бренду – від смартфонів і планшетів до електромобілів та пристроїв розумного дому. Такий підхід посилює взаємозв'язок між категоріями та утримує користувача всередині екосистеми.

Хто лідирує в преміумсегменті?

Apple зберігає лідерські позиції в преміальному сегменті. Її носимі пристрої традиційно виграють завдяки тісній інтеграції з iPhone, високій якості збірки та постійному розширенню функцій для моніторингу здоров'я.

Компанія активно розвиває інструменти для відстеження фізичної активності та стану організму, що робить її продукти привабливими для користувачів, які шукають не просто фітнес-браслет, а персонального цифрового помічника для здоров'я.

Ґаджети для здоров'я продовжують еволюціонувати

Окрема тенденція ринку – розвиток функцій моніторингу здоров'я. Галузь поступово відходить від базових показників на кшталт підрахунку кроків і вимірювання пульсу. Все більше брендів впроваджують безперервний моніторинг складніших параметрів.

Паралельно виробники експериментують із легшими й компактнішими формфакторами, щоб зробити пристрої зручнішими для цілодобового носіння.

З огляду на те що частки Xiaomi, Apple та Huawei відрізняються менш ніж на кілька відсотків, вже цього року рейтинг може змінитися знову. Ринок носимої електроніки вступає у фазу, де перше місце визначають не лише продажі, а стратегія побудови екосистеми.