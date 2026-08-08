Не платите за Premium зря: как включить наилучшее качество звука в YouTube Music

YouTube Music часто критикуют за качество звука, но большинство пользователей просто не знает, как правильно настроить сервис. Всего несколько изменений в меню сделают звучание более глубоким и чистым, превратив обычное прослушивание в настоящее удовольствие.

Магия битрейта и скрытые ограничения

По умолчанию приложение использует настройку "Обычное" качество звука, что ограничивает поток данных до 128 килобит в секунду. Это позволяет экономить трафик, но значительно ухудшает впечатления от прослушивания. Переход на 256 килобит в секунду делает звук заметно чище, особенно если вы пользуетесь качественными наушниками или колонками, пишет 24 Канал.

Для доступа к таким возможностям вам понадобится подписка на YouTube Music Premium. Без активной подписки сервис автоматически установит лимит на уровне обычного битрейта без возможности улучшения.

Как изменить настройки на смартфоне

Процесс настройки на Android и iOS практически идентичен, хотя названия пунктов меню несколько отличаются. В приложении нажмите на фото профиля и перейдите в "Настройки". Далее откройте меню воспроизведения: на Android это раздел "Экономия трафика", а на iPhone – "Воспроизведение и ограничения". Здесь необходимо изменить параметры качества звука для мобильной сети и Wi-Fi на "Высокое" или "Всегда высокое". Последний вариант будет пытаться поддерживать 256 килобит в секунду даже при слабом сигнале сети.

Обновление загруженной медиатеки

Улучшение стриминга – это лишь половина дела. Вы также можете изменить качество для песен, которые слушаете в автономном режиме. Для этого перейдите в раздел "Загрузка и хранение" и выберите высокое качество звука.

Однако помните об одном важном нюансе: приложение не обновит уже сохраненные треки автоматически. Чтобы улучшить качество звучания старой медиатеки, вам придется удалить предыдущие загрузки и сохранить их заново.

Несмотря на то, что конкуренты вроде Apple Music или Tidal предлагают формат без потерь (lossless), правильная настройка YouTube Music позволит получить максимум от крупнейшей в мире библиотеки треков.