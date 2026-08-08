Магія бітрейту та приховані ліміти

За замовчуванням додаток використовує налаштування "Звичайна" якість звуку, що обмежує потік даних до 128 кілобіт на секунду. Це дозволяє економити трафік, але значно погіршує враження від прослуховування. Перехід на 256 кілобіт на секунду робить звук помітно чистішим, особливо якщо ви користуєтеся якісними навушниками або колонками, пише 24 Канал.

Для доступу до таких можливостей вам знадобиться підписка YouTube Music Premium. Без активної передплати сервіс автоматично встановить ліміт на рівні звичайного бітрейту без можливості покращення.

Як змінити налаштування на смартфоні

Процес налаштування на Android та iOS майже ідентичний, хоча назви пунктів меню дещо відрізняються. У додатку натисніть на фото профілю та перейдіть у Налаштування. Далі відкрийте меню відтворення: на Android це розділ "Заощадження трафіку", а на iPhone – "Відтворення та обмеження". Тут необхідно змінити параметри якості звуку для мобільної мережі та Wi-Fi на "Висока" або "Завжди висока". Останній варіант намагатиметься підтримувати 256 кілобіт на секунду навіть за слабкого сигналу мережі.

Оновлення завантаженої медіатеки

Покращення стрімінгу – це лише половина справи. Ви також можете змінити якість для пісень, які слухаєте офлайн. Для цього перейдіть у розділ "Завантаження і зберігання" та виберіть високу якість звуку.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Проте пам'ятайте про важливий нюанс: додаток не оновить уже збережені треки автоматично. Щоб отримати кращий звук для старої медіатеки, вам доведеться видалити попередні завантаження та зберегти їх знову.

Попри те, що конкуренти на кшталт Apple Music чи Tidal пропонують формат без втрат (lossless), правильне налаштування YouTube Music дозволить отримати максимум від найбільшої у світі бібліотеки треків.