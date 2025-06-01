YouTube изменил политику в отношении контента и теперь разрешает больше вредной дезинформации

YouTube ослабляет правила модерации, которые неизменно действовали много лет. Теперь платформа будет оставлять больше противоречивого и потенциально вредного контента под предлогом общественного интереса и свободы слова. Это новый тренд среди технологических компаний и сервисов в эпоху Трампа.

Меньше модерации – больше дезинформации

После переизбрания Дональда Трампа в ноябре 2024 года YouTube пересмотрел свою политику модерации. Платформа ослабила ограничения по контенту, который ранее удалялся из-за нарушения правил, в частности дезинформацию, дискриминационные высказывания и теории заговора. Новые правила, как оказалось, начали действовать еще в декабре, через месяц после выборов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.

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YouTube теперь считает, что общественный интерес в сохранении контента может преобладать над риском его вредности. Во внутренних инструкциях, с которыми ознакомилась газета The New York Times, указано: если менее половины видео нарушает правила, оно не подлежит удалению – ранее этот порог составлял 25%. Такой подход отражает тенденцию, которая охватила и другие крупные платформы, такие как соцсети компании Meta.

В то же время модераторов YouTube призывают не принимать поспешных решений и обращаться к руководству в случае сомнений. Это, по мнению платформы, должно способствовать защите свободы слова.

Изменение политики уже имеет заметные последствия. Например, видео о министре здравоохранения США с названием "RFK-младший наносит удары кувалдой по уколам, изменяющим гены", в котором ложно утверждалось, что вакцины изменяют человеческую ДНК, было долгое время разрешено на платформе. Несмотря на очевидную дезинформацию, YouTube признал его таким, что "служит общественному интересу", и разрешил оставить. Позже это видео все же удалили, но причины остались неизвестными.

Другие примеры видео, которые не были удалены: ролики с оскорблениями в адрес конкретного человека и контент с жестким описанием смерти бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.

В YouTube объясняют, что эти исключения применяются только к небольшой части видео и нужны, в частности, для сохранения длинных подкастов, где отдельный фрагмент может формально нарушать правила. Однако именно такие исключения могут создать условия для более широкого распространения вредного контента.

Между свободой слова и распространением теорий заговора

На фоне политического давления со стороны правых кругов YouTube, как и другие платформы, отходит от жесткой модерации. Ранее сервис активно удалял QAnon-контент и антинаучные видео, но теперь предоставляет больше пространства для обсуждения тем, связанных с выборами, расой, гендером, сексуальностью, иммиграцией, даже если часть контента нарушает правила.

Хотя платформа заявляет, что ее цель – защита свободы выражения взглядов с минимизацией вреда, новая политика может иметь обратный эффект: алгоритмы YouTube могут усилить охват видео, содержащих дезинформацию или подстрекательство. Более того, многие авторы противоречивого контента имеют большую аудиторию, что только усиливает риски.

Как пишет Engadget, в 2025 году на YouTube загрузили на 22% больше видео с языком ненависти и оскорблениями, чем в предыдущем году. Все это было удалено, но общая эффективность таких мероприятий становится все менее очевидной на фоне новой политики.