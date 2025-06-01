YouTube изменил политику в отношении контента и теперь разрешает больше вредной дезинформации
- YouTube ослабил правила модерации, позволяя больше дезинформации, объясняя это "свободой слова".
- Изменения в политике уже привели к увеличению контента с языком ненависти и дезинформацией.
- Платформа считает, что общественный интерес может преобладать над риском вредности, что отражает тенденцию среди других технологических компаний.
YouTube ослабляет правила модерации, которые неизменно действовали много лет. Теперь платформа будет оставлять больше противоречивого и потенциально вредного контента под предлогом общественного интереса и свободы слова. Это новый тренд среди технологических компаний и сервисов в эпоху Трампа.
Меньше модерации – больше дезинформации
После переизбрания Дональда Трампа в ноябре 2024 года YouTube пересмотрел свою политику модерации. Платформа ослабила ограничения по контенту, который ранее удалялся из-за нарушения правил, в частности дезинформацию, дискриминационные высказывания и теории заговора. Новые правила, как оказалось, начали действовать еще в декабре, через месяц после выборов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ars Technica.
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YouTube теперь считает, что общественный интерес в сохранении контента может преобладать над риском его вредности. Во внутренних инструкциях, с которыми ознакомилась газета The New York Times, указано: если менее половины видео нарушает правила, оно не подлежит удалению – ранее этот порог составлял 25%. Такой подход отражает тенденцию, которая охватила и другие крупные платформы, такие как соцсети компании Meta.
В то же время модераторов YouTube призывают не принимать поспешных решений и обращаться к руководству в случае сомнений. Это, по мнению платформы, должно способствовать защите свободы слова.
Изменение политики уже имеет заметные последствия. Например, видео о министре здравоохранения США с названием "RFK-младший наносит удары кувалдой по уколам, изменяющим гены", в котором ложно утверждалось, что вакцины изменяют человеческую ДНК, было долгое время разрешено на платформе. Несмотря на очевидную дезинформацию, YouTube признал его таким, что "служит общественному интересу", и разрешил оставить. Позже это видео все же удалили, но причины остались неизвестными.
Другие примеры видео, которые не были удалены: ролики с оскорблениями в адрес конкретного человека и контент с жестким описанием смерти бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Йоля.
В YouTube объясняют, что эти исключения применяются только к небольшой части видео и нужны, в частности, для сохранения длинных подкастов, где отдельный фрагмент может формально нарушать правила. Однако именно такие исключения могут создать условия для более широкого распространения вредного контента.
Между свободой слова и распространением теорий заговора
На фоне политического давления со стороны правых кругов YouTube, как и другие платформы, отходит от жесткой модерации. Ранее сервис активно удалял QAnon-контент и антинаучные видео, но теперь предоставляет больше пространства для обсуждения тем, связанных с выборами, расой, гендером, сексуальностью, иммиграцией, даже если часть контента нарушает правила.
Хотя платформа заявляет, что ее цель – защита свободы выражения взглядов с минимизацией вреда, новая политика может иметь обратный эффект: алгоритмы YouTube могут усилить охват видео, содержащих дезинформацию или подстрекательство. Более того, многие авторы противоречивого контента имеют большую аудиторию, что только усиливает риски.
Как пишет Engadget, в 2025 году на YouTube загрузили на 22% больше видео с языком ненависти и оскорблениями, чем в предыдущем году. Все это было удалено, но общая эффективность таких мероприятий становится все менее очевидной на фоне новой политики.