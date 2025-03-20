YouTube стал хуже работать по всему миру

В течение последних нескольких дней пользователи YouTube жалуются на значительное ухудшение качества видео и проблемы с воспроизведением контента. Несмотря на высокую скорость интернет-соединения, видео по умолчанию воспроизводится в низком разрешении 144p или 360p.

Попытки вручную изменить качество на 1080p или выше приводят к постоянной буферизации и зависаниям, рассказывает 24 Канал.

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Согласно многочисленным жалобам на Reddit и других платформах, больше всего проблема коснулась пользователей iOS-устройств, настольных компьютеров и смарт-телевизоров. В то же время владельцы смартфонов и планшетов на базе Android не отмечают никаких трудностей с просмотром видео.

YouTube признал проблему и работает над ее устранением

В команде YouTube подтвердили наличие технических неполадок и заверили, что ведется работа над их устранением.

Мы знаем, что некоторые пользователи сталкиваются с более низким, чем обычно, качеством видео при просмотре контента на платформе. Будьте уверены, мы активно расследуем это! Поделимся новой информацией, как только она появится. Спасибо за ваше терпение!

– сообщили в официальной службе поддержки сервиса.

Пока YouTube не сообщает, когда проблема будет решена и что именно вызвало ее появление.

Новая подписка YouTube

Ранее стало известно, что YouTube готовится запустить более дешевый тарифный план Premium Lite для просмотра видео без рекламы в США, Австралии, Германии и Таиланде.

Premium Lite сосредоточится на видео без рекламы, но для прослушивания музыки все же придется приобрести полноценную подписку YouTube Premium.