Спроби вручну змінити якість на 1080p чи вище призводять до постійного буферизації та зависань, розповідає 24 Канал.

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Згідно з численними скаргами на Reddit та інших платформах, найбільше проблема торкнулася користувачів iOS-пристроїв, настільних комп’ютерів та смарт-телевізорів. Водночас власники смартфонів і планшетів на базі Android не відзначають жодних труднощів із переглядом відео.

YouTube визнав проблему та працює над її усуненням

У команді YouTube підтвердили наявність технічних неполадок та запевнили, що ведеться робота над їхнім усуненням.

Ми знаємо, що деякі користувачі стикаються з нижчою, ніж зазвичай, якістю відео під час перегляду контенту на платформі. Будьте певні, ми активно розслідуємо це! Поділимося новою інформацією, щойно вона з’явиться. Дякуємо за ваше терпіння!

– повідомили в офіційній службі підтримки сервісу.

Поки що YouTube не повідомляє, коли проблему буде вирішено та що саме спричинило її появу.

Нова підписка YouTube

Раніше стало відомо, що YouTube готується запустити дешевший тарифний план Premium Lite для перегляду відео без реклами в США, Австралії, Німеччині та Таїланді.

Premium Lite зосередиться на відео без реклами, але для прослуховування музики все ж доведеться придбати повноцінну підписку YouTube Premium.