Перша ідея полягає в тому, щоб Канада знехтувала американським законодавством про інтелектуальну власність і стала країною-експортером джейлбрейків (спеціальні програми, які фактично зламують пристрій на iOS чи інший ґаджет від Apple, дозволяючи їхнім власникам обійти обмеження, встановлені компанією). Друга – заборонити американцям PornHub, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.

Тарифи та відповідь на них

Запроваджені Трампом тарифи набувають чинності 2 квітня. Якщо вони не будуть скасовані до того, то підірвуть економіку обох країн. Раніше прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд оголосив про 25% надбавку на експорт електроенергії до Штатів, а потім "призупинив" її до завершення переговорів. Він також усе ще розглядає відмову від угоди про постачання Starlink. Важко передбачити, чим усе це закінчиться, наскільки неприємними будуть наслідки і скільки незручностей зазнають люди.

Минулого місяця канадський письменник-фантаст і технічний журналіст Корі Доктороу висловив пропозицію, яка, на його думку, зможе чинити неймовірний тиск на США:

Що, якби Канада припинила захищати інтелектуальну власність американських технологічних компаній?

– запитав він у своїй статті.

Американські технологічні компанії стягують велику плату за свої послуги. Магазини додатків, якими керують Amazon, Apple чи Google, знімають 30% з кожної транзакції, яку проводить користувач. Цю плату, звісно ж, покладають на споживача. Сільськогосподарську техніку John Deere важко відремонтувати, не заплативши компанії за розблокування дорогого програмного забезпечення. Автомобільні компанії, такі як Tesla, блокують основні функції за електронними платіжними стінами.

Доктороу пропонує Канаді не вводити тарифи на американські товари, а "розірвати ці закони" щодо інтелектуальної власності великих технологічних компаній, на які вона погодилася.

Знаєте, що може зробити Канада? Канадський App Store. Це магазин, який канадські автори програмного забезпечення могли б використовувати для продажу канадських додатків канадським клієнтам, стягуючи, скажімо, стандартну плату за обробку платежів у розмірі п'яти відсотків, а не 30 відсотків, як це робить Apple. Канада могла б створити магазини додатків для Android, Playstation та Xbox,

– сказав Доктороу.

Нагадаємо, ЄС випустив закон, який зобов'язав Apple дозволити європейським клієнтам встановлювати сторонні магазини застосунків на пристрої Apple. Компанія вважає це небезпечним, оскільки не може контролювати безпеку цих додатків. Вона підкорилася закону й надала цю можливість у країнах ЄС, однак в усьому іншому світі ви все ще можете користуватися лише App Store. Доктороу фактично також пропонує використовувати сторонні магазини, але в Канаді немає закону, який би зобов'язав Apple відкрити до них дозвіл. Тому журналіст пропонує так звані джейлбрейки, які надають користувачеві повні доступи до всіх систем пристрою, дозволяючи змінювати все, що заманеться – теми, іконки, встановлювати додатки зі сторонніх джерел, встановлювати інші магазини додатків, видаляти нативні додатки Apple та інше.

Доктороу каже, що канадський магазин додатків не повинен обмежуватися лише канадськими авторами програмного забезпечення: "Канадські магазини додатків могли б пропонувати п'ять відсотків комісійних від продажів американським і світовим авторам програмного забезпечення, а також надавати набори для джейлбрейку, які дозволять власникам пристроїв по всьому світу встановлювати канадські магазини додатків, де автори програмного забезпечення не будуть обкрадені американськими великими технологічними компаніями".

Це було б набагато вигідніше для всіх користувачів і вкрай погано для Apple, яка таким чином втратила б величезні гроші на комісіях і рекламі, яку вона показує в App Store.

За словами Доктороу, Канада могла б також виробляти пристрої та програмне забезпечення, які допомагають зламувати трактори John Deere, електромобілі Tesla та інші американські автомобілі. Таким чином власник Tesla платив би один раз за пристрій на його автомобілі, а потім назавжди розблоковував би всі його програмні функції. Фермери платили б компанії за оновлення програмного забезпечення один раз, а не купували б підписку.

Але що ж це все нагадує? Здається, вельми схоже на піратство. Чи це воно і є? Доктороу фактично пропонує узаконити піратство американського програмного забезпечення. Чи піде на це Канада? Навряд чи.

США без PornHub

Інша, ще безглуздіша пропозиція стала вірусною завдяки ролику канадського коміка Метью Пужицького в Instagram: заборонити PornHub. Гігант ринку порнографії базується в Монреалі, Канада. Сайт щомісяця відвідують мільйони американців.

6 березня Пужицький опублікував скетч, у якому політики, що шукають способи виграти торгівельну війну проти Канади, пропонують заборонити сайт. Пост коміка настільки розлетівся мережею, що був висвітлений у The New York Post та The Daily Mail.

Однак є одне "але": PornHub уже не працює у 17 штатах з 50 наявних, включаючи Техас і Флориду. Це є наслідком нових законів у консервативних частинах країни, які змушують людей показувати посвідчення особи для доступу до сайтів для дорослих. PornHub не захотів виконувати закон і вимагати від людей документи, а тому просто заблокував доступ до своїх послуг у цих штатах.

Таким чином частково PornHub уже деякий час не працює в США, що, як видається, не стало дуже великою проблемою для американців. Хоча… хтось узагалі запитував їх?