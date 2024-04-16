Без шансов: YouTube объявляет о новых мерах борьбы с блокировкой рекламы

После запрета блокировки рекламы YouTube открыто преследует сторонние — часто мобильные — приложения, которые позволяют зрителям пропускать рекламу. Видеосервис объявил, что "усиливает контроль за сторонними программами, которые нарушают Условия использования.

Как это будет

Пользователи, которые установили одно из таких приложений, увидят сообщение об ошибке "Этот контент недоступен в этом приложении" или столкнутся с "проблемами буферизации", когда попытаются воспроизвести контент через эти альтернативные клиенты.

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Мы хотим подчеркнуть, что наши условия не позволяют сторонним приложениям выключать рекламу, поскольку это лишает создателя вознаграждения за просмотр, а реклама на YouTube помогает поддерживать создателей и позволяет миллиардам людей по всему миру пользоваться стриминговым сервисом,

– написала компания.

YouTube Premium, который в феврале достиг 100 миллионов подписчиков, предлагается как решение для тех, кто "предпочитает полностью свободное от рекламы пользование".

Сервис также отмечает, что позволяет сторонним приложениям использовать его API только тогда, "когда они придерживаются наших Условий использования API-сервисов".

В дальнейшем компания будет бороться с клиентами, которые нарушают эту политику: "Когда мы найдем приложение, которое нарушает эти условия, мы будем принимать соответствующие меры для защиты нашей платформы, создателей и зрителей". Зрители, которые используют эти сторонние приложения, могут столкнуться с проблемами буферизации или увидеть ошибку при попытке просмотреть видео.

Это не первая попытка сервиса бороться со сторонними клиентами для доступа к видео. Ранее, в 2022 году, в мире широко обсуждали блокировку YouTube Vanced, который позволял смотреть контент без рекламы, а также добавлял некоторые функции, которые являются платными в рамках Premium.

Напомним, цена YouTube Premium в Украине составляет 99 гривен за месяц пользования. В комплект также входит бесплатный доступ к YouTube Music, где совсем скоро запустятся подкасты. Семейная подписка, где можно собрать до 6 человек, стоит 149 гривен, что составляет всего 25 гривен в месяц с человека. Это весьма небольшая цена за сразу два сервиса.